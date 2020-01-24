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一元復始 逆跳腕表帶你跳起來飛高高

2020-01-24 12:05聯合報 記者釋俊哲╱台北即時報導

每到農曆年，感覺時間向往前跳了一格，一元復始、萬象更新。在腕表功能裡，「逆跳」（Retrograde）是種有趣設計。正常時間是以順時針方向旋轉，而「逆跳」表的表面上則會有某一種功能，可能是動力儲存、可能是時間單位，會以逆時針方向旋轉回原位，因此得名為「逆跳」表。

卡地亞Cartier的Drive de Cartier腕表，可以顯示第二地時間，在十點鐘方向的扇形視窗裡，每到十二點逆跳一次；那怎麼知道第二時間是白天或晚上？四點鐘方向的晝夜顯示明白清楚，同時還有獨立數字顯示的大日期視窗，八角形精鋼表面上則有變形的羅馬數字時標，很古典、很卡地亞風格。複雜功能名家江詩丹頓Vacheron Constantin的Patrimony系列專項歷史致意，「雙逆跳」星期日曆腕表在表面上有四根指針，除了時、分顯示，又把日期、星期直接顯示在表面的上下半部，每一週、每個月，指針都會逆跳回原點，玫瑰金表殼搭配藍色表面上的四根玫瑰金指針，斯文且雋永。

IWC萬國表的葡萄牙系列陀飛輪逆跳腕表，則屬於收藏等級的複雜功能款式。品牌使用上玫瑰金表殼搭配灰色表面，除了將陀飛輪視窗放在十二點鐘方向、七日長動能顯示在三點鐘方向，令人無法忽視的正是「日期顯示」在左下角畫出了一個漂亮的弧度，每到31日，纖細的藍鋼指針將緩緩逆跳回「一」，像是為辛勤的你掌聲喝彩、歸零、再出發。伯爵PIAGET的Gouverneur系列萬年曆腕表除了以圓中帶橢圓、橢圓中帶圓的形中形（Shape in Shape）大玩視覺系法，超薄的855P自動上鍊機芯還具備萬年曆（Perpetual Calendar）功能，可自動辨識大小月與閏年，其中星期與日期功能分別「藏」在表面的兩側，並採逆跳顯示。

如何重新出發、往人生下一階段邁進？除了調整心性思緒，或許也從一只逆跳腕表開始，歸零、再出發。

Cartier，Drive de Cartier雙時區晝夜顯示腕表，精鋼，41毫...
Cartier，Drive de Cartier雙時區晝夜顯示腕表，精鋼，41毫米，自動上鍊機芯，時間顯示，雙時區日夜顯示，價格店洽。圖╱Cartier提供。
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Piaget，Gouverneur 萬年曆腕表，白金，43毫米，855P超薄自動上鍊萬年曆機芯，逆跳星期及日期顯示，252萬元。圖╱PIAGET提供。
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IWC，葡萄牙系列陀飛輪逆跳腕表，18K紅金，44.2毫米，自動上鍊機芯，時間顯示、動力儲存與日期逆跳顯示，陀飛輪，305萬5,000元。圖╱IWC提供。
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