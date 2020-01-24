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搶福袋抽名車、刮郵輪之旅，超市量販新春好康活動多

2020-01-24 10:09聯合報 記者何雅玲／即時報導

春節期間超市量販賣場多有營業，除了提供年貨、禮盒選購，也推出初一福袋、新春刮刮卡等特別企畫，其中，包括全聯福利中心、JASONS MARKET PLACE、頂好等超市都祭出汽車大獎，家樂福及愛買則有刮刮卡試手氣，以下整理了各家新春好康活動供參考。

【全聯福利中心】

全聯2020新春福袋限量11萬個，1月25日初一早上9點在全台門市同步開賣，計有兩款不同價格，分別是限量10萬袋「新春福袋」(200元)、內含1組抽獎序號，以及限量一萬個「超級福箱」(1200元) （萬國通路20吋登機箱，獨家全聯紅、藍顏色各5000個）、內含6組抽獎序號，得獎機會一口氣增加6倍，更有機會抽到夢幻好禮「MASERATI」。

今年福袋最大獎是市值388萬元的「MASERATI」，同時，還有特別獎與發財獎，分別為10組價值9000元的熱氣球體驗券（含熱氣球自由飛2名/組），以及限量160名的8888福利點（對中福利卡號末三碼，市值888元），統計全部獎項共171個。

大年初一當天，全聯將在LINE帳號與官方臉書上全程直播開獎，並邀請命理大師詹惟中、星星教授安格斯及全聯先生，於當天中午12點先進行「東西開運大作戰」節目，陪聊12生肖、12星座運勢，教民眾在新春如何開運，接著下午一點於大安延吉門市在律師見證下公開抽獎，現場公布幸運號碼。

【JASONS MARKET PLACE】

即日起至1月31日止，當日單筆滿1,000元送抽獎券1張，有機會抽中市價92萬的三菱SUV OUTLANDER，以及Dyson V10 Fluffy SV12無線吸塵器、Panasonic奈米水離子吹風機等。

【頂好超市】

即日起至1月31日期間消費滿388元，還可獲抽獎券乙張，有機會獲得價值50.9萬的Mitsubishi COLT PLUS典藏型霓光紅汽車、iPhone 11、飛利浦Airfryer氣炸鍋以及頂好禮券5000元等獎項。

【 家樂福 】

1月25日初一開賣福袋，全台家樂福量販/便利購上午10:00於排隊處發放號碼牌，並依號碼牌順序入場開放購買，售價198元(每人限購一份/每店限量100份/全台共13,600份)，內含多項商品還有friday影音上萬部影劇10天、360天免費體驗卡。

此外，購買福袋即可獲得刮刮卡一張，有機會以下獎項，包括：SAMSUNG 50型UHD電視（價值23,000元）共5名、台北-日本北海道雙人來回機票（價值18,000元）共2名、家樂福量販商品提貨劵新台幣2萬元共2名、家樂福量販商品提貨劵新台幣1萬元共2名、家樂福量販商品提貨劵新台幣2仟元共10名、家樂福量販商品提貨劵新台幣5佰元共50名。

【 愛買 】

即日起至1月29日期間，可在賣場內購買「百元鼠年刮刮卡」，每張售價100元，中獎率100%，有機會刮中價值41,850元的盛世公主號沖繩雙人遊、價值26,900元的iPhone 11 128G、價值17,900元LG變頻除濕機(16L)、價值9,780元的SWITCH主機。

此外，使用HAPPY GO Pay購買「2020鼠你最好運」刮刮卡，再加碼限量送HAPPYGO點數100點，使用HAPPY GO Pay購買5張以上刮刮卡，即享抽「一錠如意純金金飾」(市價18,000元)，共抽10名。

【美廉社新春禮盒、咖啡優惠】

因應春節拜年伴手禮需求，美廉社即日起至1月27日期間，精選多款指定糖餅禮盒，推出二件88折優惠。此外，熱美式不限尺寸，均可享買一送一優惠，其餘商品同品項第二杯五折。

愛買推出「百元鼠年刮刮卡」大獎是盛世公主號沖繩雙人遊。圖／愛買提供
愛買推出「百元鼠年刮刮卡」大獎是盛世公主號沖繩雙人遊。圖／愛買提供
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全聯大年初一開賣福袋，頭獎是市值388萬元的「MASERATI」。圖／全聯福利中...
全聯大年初一開賣福袋，頭獎是市值388萬元的「MASERATI」。圖／全聯福利中心提供
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家樂福福袋星座運勢

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