金鼠到別小看老鼠 這件事人類要多學習

圓滾富泰的金豬即將下台一鞠躬，時光流轉，新的一年換上體型最小，卻是十二生肖之首的金鼠來報到，都說「鼠」來寶，希望尾巴長長的金鼠讓大家心想事成，荷包飽飽！

提到老鼠，除了米老鼠、會唱歌的花栗鼠，還有在巴黎開店的料理鼠王「小米」，一般人對老鼠沒啥好感。不只因為老鼠代表髒亂不整潔，可能帶來可怕的傳染病，我們還用「獐頭鼠目」形容一個人形跡猥瑣。

所以，女人看到老鼠的普遍反應是尖叫，男人則無奈的抄起傢伙，得幫女人打老鼠。不過，老鼠對人類並非全無貢獻。

鼠肉雖不像豬肉是人類營養的主要來源，但在實驗室裡的犧牲奉獻，卻無出其右，諾貝爾醫學獎桂冠就曾頒給研究基因剔除鼠的三位科學家卡沛奇、伊凡斯和史密西斯，但能夠模擬人類疾病模式的基因剔除鼠固然當紅，早在此之前，白老鼠早是實驗室必備產品，更是實驗品的代名詞。

老鼠之所以為實驗室所重用，除了基因與人類相似度高達九成以外，強大的繁殖力更顯得牠物美價廉。在生物分類中，老鼠屬哺乳綱、嚙齒目下的「鼠科」，另外還有「松鼠科」；在哺乳動物中，老鼠的種類和數量都是最多的，從赤道到極地，從家裡到水溝、野地、森林、高山，都有老鼠蹤跡，老鼠子孫滿堂，在地球上幾乎無所不在。

老鼠繁殖能力驚人，不論是俗諺「龍生龍、鳳生鳳，老鼠的兒子會打洞」，還是民間傳說初三晚上是「老鼠娶親」的日子，都強調老鼠的生殖意向。據說老鼠三個月大就「長大成鼠」，可以交配，一胎6 至10多隻，甚至可達20隻，一年可生產7至8次，若不受干擾，鼠爸鼠媽可在一年內繁殖一千隻後代。幸好，老鼠一般只有三年壽命。

至於初三晚上老鼠娶親，因為要讓老鼠順利成婚，民間習俗是要早早熄燈眼睡覺，以免壞了小老鼠的好事，還要在屋角撒落一些米粒、糕餅，稱為「老鼠分錢」，表示和老鼠共享一年的豐收。一說老鼠娶親的故事來源是初三「赤狗日」，諸事不宜，為了避凶，為提早就寢找了個藉口。