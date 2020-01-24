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新年奇蹟美照秘笈 美圖推出鼠年系列拼圖模板

2020-01-24 08:15聯合報 記者鄒秀明／即時報導

還在羨慕網美們所私藏的限時動態模板嗎？現今不只Instagram，限時動態發文開始追求質感與主題性，影像處理及社交分享平台美圖秀秀，特別推出「鼠年新春」專區，提供精美的鼠年新春系列拼圖模板，讓用戶吃年夜飯團圓夜、拜年、走春再也不用單篇發文。不管照片或影片，都能盡情依照主題與自身偏好拼貼，讓限時動態更加吸睛有趣，讓用戶成為「鼠一鼠二」的拍照拼貼達人。

美圖表示，新春期間若覺得自拍背景太過雜亂，《美圖秀秀》去年風靡全台的「去背摳圖」功能也推出鼠年限定版，運用於一鍵「去背」神奇摳圖術，套上鼠年限定模板好玩超應景，還可設定為手機桌布。

過年拜年常常自拍，更要符合生肖主題才能討個吉利。美圖表示，只要開啟《美顏相機》相機功能，Doodle專區推出多款受到少女熱愛的描邊筆AR系列，美顏相機精湛辨識技術能夠清楚分辨人臉的五官輪廓，將AR特效套在臉上及四周，可讓你繽紛賣萌討紅包，鼠錢鼠不完。

過年也少不了年味的修圖素材，利用《美顏相機》的「全身模式」能拍出時尚伸展台般的美照，《美顏相機》更推出新春限定「旺」、「發」字體背景，2020年一張磅礡美照立即完成，可分享給親朋好友。

此外，過年聚餐合照時刻，總是擔心自己的臉又大又腫，因此誰也不想當掌鏡的人，開啟《美顏相機》的「頭部比例」功能調整，就能一鍵大頭、大餅臉瞬間消失，輕鬆解決懶人用戶們的困擾。

《美顏相機》更推出新春限定「旺」、「發」字體背景，一張磅礡美照立即完成。圖／美圖...
《美顏相機》更推出新春限定「旺」、「發」字體背景，一張磅礡美照立即完成。圖／美圖提供
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《美圖秀秀》推出鼠年新春系列拼圖模板，依照各個主題與自身偏好進行拼貼。圖／美圖提...
《美圖秀秀》推出鼠年新春系列拼圖模板，依照各個主題與自身偏好進行拼貼。圖／美圖提供
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拜年自拍

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