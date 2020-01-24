年節假期容易過量食物排行榜 第一名是這個不意外

春節是歡喜團圓的日子，家家戶戶都會準備豐盛的年菜、茶點迎接這個重要的節日，但提醒大家小心攝取過多熱量，彰化基督教醫院營養暨膳食部營養師邱珮筑整理年節假期中常見且易過量的食物，教導大家趨吉避兇。以下是她的分享：

年節假期中常見且易過量的食物：

一、圍爐：圍爐火鍋絕對是家家戶戶必備的春節重頭戲，也是熱量最容易失控的一餐，慎選食材可以正確享受喔。

首先，主食類（全榖雜糧類）如：冬粉、玉米、南瓜、山藥、米血等，主成分都是澱粉，建議選用時分量需和米飯一同計算，一餐攝取總量控制在八分碗至一平碗。

接下來是豆魚蛋肉類，火鍋肉品建議選擇油花比例較低的瘦肉，以豬肉為例，常見肉片油花比率依序為豬五花＞梅花豬＞豬里肌，其他脂肪含量較低的肉品如雞胸肉、去皮雞腿肉、魚肉、蛤蜊。另外，也要避免或減少高油加工肉品如貢丸、魚餃、鑫鑫腸、培根等，建議切片或切半，不要過量。

黃豆製品選擇初級加工為主，如嫩豆腐、板豆腐、豆干、濕豆皮、濕豆包等，避免高油過度加工品項，如炸豆皮、百頁豆腐、炸豆包。

另外，火鍋沾醬也是常被忽略的熱量來源，常見沾醬如沙茶、美乃滋、芝麻醬等都是高油醬料，其實除了上述這些傳統沾醬，不妨試試自製清爽沾醬，如日式醬油露搭配切片蔥花或柴魚片，也可添加新鮮檸檬汁清爽解膩。

吃火鍋不能避免的喝湯環節也是熱量陷阱，在烹調所有食材之後的湯，油脂及鈉含量都很高，建議將上層浮油撈除後再飲用，分量建議以一碗為限（約300ml）。

二、茶點零嘴：泡茶聊天時吃的零嘴，熱量不容小覷，例如過年常見的堅果類零食（南瓜子、開心果、腰果、核桃、杏仁果、花生、芝麻），在食物分類中，屬於「油脂與堅果種子類」，顧名思義此類食物主要成分為油脂，雖然堅果中富含單元及多元不飽和脂肪酸，但若過量導致熱量攝取過多進而造成肥胖。

在衛福部國健署發行的「國人每日飲食指南」中，堅果種子建議量為每日1份，各式堅果一份如下：南瓜子及葵花子一湯匙（約30粒）、各式花生仁約10粒、杏仁果及腰果約5粒、開心果約15粒、核桃仁約2粒、黑白芝麻約2茶匙（2/3湯匙）。