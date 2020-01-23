回娘家 這些輕珠寶送媽媽或自己戴都好開心

年初二、回娘家，想帶什麼伴手回家？一件小巧的輕珠寶，或將能輕鬆討好媽媽的心。

寶詩龍Boucheron是百年以上的法國高級珠寶老牌，但其實也有相對輕鬆的入門級單品。Quatre Red系列戒指的設計主軸就是混搭，透過羅緞直線刻紋、鑽石圈、雙圈同心圓和巴黎飾紋一共四種紋路、質地的變化，呈現出不同風貌，玫瑰金及紅色陶瓷戒指混合了經切割的紅色陶瓷與玫瑰金，呈現出顏色與紋理的雙重對比，價格則在六萬元以內。

卡地亞Cartier近期正在展出「豹影迷蹤」特展，而品牌推出的La Panthère 美洲豹戒指玫瑰金戒指，以18K玫瑰金打造了一只討喜的具象小豹，輕巧停在指間，並帶有草原上的野放氣息；太久沒看到媽媽？MIKIMOTO了解妳的心：Love Collection 18K粉紅金手鍊，巧妙以玫瑰金和一顆直徑約5.75毫米的Akoya珍珠結合，打造出柔美、生動的「LOVE」字樣，手鍊另附一個MIKIMOTO首字母的M字墜飾，隨手腕翻轉、輕巧愉悅。