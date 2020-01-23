初一透早搶福袋試手氣！2020百貨福袋攻略

台北SOGO商品福袋堪稱福袋種類最多元，今年大年初一至初三各樓層品牌共推出超過3萬個福袋。本報資料照 分享 facebook

一年一度的春節百貨福袋，每年總能吸引不少人試手氣。今年百貨福袋有哪些必搶好康，又該怎麼買，以下特別整理2020春節百貨福袋，來看最大獎項有哪些？商品福袋又有什麼看頭。

● 新光三越全台最大獎185萬BMW

今年新光三越首度全面在App線上提前開賣福袋，全台限量5千份福袋，已經在App線上買到福袋的會員，不要忘了初一再到百貨抽大獎。今年新光三越全台共推出1部百萬名車、27顆鑽、7輛機車、8台頂級電視等福袋大獎，最大獎為台北信義新天地達185萬的BMW，台中中港店大獎為近50萬元的一克拉鑽戒。

新光三越初一福袋最大獎為台北信義新天地端出總價185萬元的BMW。圖／新光三越提供 分享 facebook

● 微風最大獎抽價值160萬元豪華賓士

微風今年同樣針對會員推出限量600份福袋，福袋售價1千元每袋內含價值超過3千元，福袋最大獎為價值160萬元豪華賓士，另有豪華住宿、i-Ride 2020年VIP全年免費搭乘券、3C電子用品、9999黃金鼠、名品等獎項。微風新春福袋於大年初一上午10點半在微風松高1F香堤大道西側門開賣，微風會員憑Breeze Pay結帳。

微風初一福袋最大獎為價值160萬元豪華賓士。圖／微風提供 分享 facebook

● 台北SOGO商品福袋超過3萬個

SOGO台北店今年大年初一至初三各樓層品牌共推出超過3萬個商品福袋。除了原本的福袋大獎外，買福袋還可獲得刮刮樂，再抽東京雙人商務艙來回機票與仙台雙人自由行5日遊。必買福袋包括，今年忠孝館一樓化妝品首度推出「鼠錢紅包袋」，初一至初三販售，只要用1,000元的福袋價，就可買到內含1,200元商品券，穩賺不賠，且每袋最高達5,000元商品券，可用來買一樓美妝產品。

忠孝館8樓、9樓家電寢飾區推出初一、初二購買千元福袋，就可抽iPhone 11手機128G、Panasonic掃地機器人、Dyson捲髮器等。另外，每年都吸引民眾排隊搶購的忠孝館4樓珠寶鑽石黃金福袋，今年初一限定販售1,000元福袋，每袋價值6,000元起，最大獎為價值68,000元的周大福金鼠旺福純金擺件。

SOGO忠孝館4樓珠寶鑽石黃金福袋，今年初一限定販售1,000元，每袋價值6,000元起，最大獎為價值68,000元的周大福金鼠旺福純金擺件。圖／SOGO提供 分享 facebook

● 信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、花蓮遠百送4車

遠東百貨全台共推出近萬個福袋，當中包括信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、花蓮遠百等四店福袋頭獎共將送出4部汽車大獎。板橋大遠百於大年初一上午8點在1樓米蘭廣場發放號碼牌開賣，下午一點同地點公開抽獎，頭獎中獎者必須在現場。花蓮店預購福袋900份已全數售罄，初一現場推出300份福袋，上午九點發放號碼牌。

板橋大遠百大年初一福袋大獎NISSAN MARCH 1.5汽車，價值53萬5,000元。圖／遠百提供 分享 facebook

● 美麗華消費1,888元獲刮刮卡抽Dyson V10

美麗華於初一到初五，加碼推出限量「美夢刮刮卡」活動，憑館內單筆消費1,888元的發票，即有機會刮中Dyson V10無線手持吸塵器、Samsonite行李箱等大獎。更推出多個品牌福袋衝買氣，像是Porter推出限量福袋，價值11,000的商品，3千元有找帶回家。

● 環球購物中心南港車站100元福袋初一至初三開賣

環球購物中心今年福袋分別推出線上、線下，共計1,500個。南港車站初一至初三每天推出限量100個福袋，每袋售價只要100元，每個福袋內含100元禮券，還有機會抽中5,000元商品禮券。板橋車站店初一推出限量300個福袋，每袋500元，包含禮券500元還有機會抽中小米掃地機器人、飯店住宿券。線上福袋於1/29前可登入Global Mall App扣會員點數1點購買，最大獎可獲真愛密碼鼠年純金手鍊。

● 桃園大江購物中心SEIKO福袋2.5折起

大江購物中心年初一推出超過500個超值限量福袋，POTER、SEIKO腕表、PLAYBOY等品牌。售價1,500元的休閒鞋包品牌PLAYBOY福箱，內有背包、皮夾等隨機熱銷商品，內容物價值超過7千元。SEIKO超值福袋特價

4,999元，福袋內含價值12,500至19,500元SEIKO表款，換算下來最低2.5折起。

● 台中廣三SOGO福袋箱限量250個

今年福袋採用市值3,390元的Arowana亞諾納極速高壓25吋防爆拉鍊行李箱，限量250個。初一當天開店憑全館當日消費單筆滿2,000元發票或刷廣三SOGO聯名卡單筆滿1,600元，至12樓贈品處以現金1,600元結帳兌換「福袋購買憑證」，下午二點憑福袋憑證領取福袋，大獎包含iRobot Roomba i7+掃地機器人等，另現場額外再加碼抽，emoving電動機車iE125精緻型、tokuyo Mini完美椅PLUS及可樂旅遊金3萬元。

台中廣三SOGO大年初一福袋箱限量250個。圖／廣三SOGO提供 分享 facebook

● 高雄漢神巨蛋抽TOYOTA汽車

漢神巨蛋大年初一福袋大獎，將送出市價54.9萬TOYOTA ALL NEW VIOS 1.5L雅緻版汽車一台、高級住宿券等多項好禮，漢神巨蛋福袋會員持卡加現金300元即可購買，內含300元禮券及抽獎券1張，另再推出限量2千份「人人皆可購」，非卡友消費者可以現金500元購得內含500元禮券及抽獎券1張。漢神百貨則推出卡友只要扣點及500元現金，就有機會把現金8.8萬帶回家。

漢神巨蛋大年初一福袋大獎為市價54.9萬TOYOTA ALL NEW VIOS 1.5L雅緻版汽車一台。圖／漢神巨蛋提供 分享 facebook

● 高雄夢時代200元福袋通通有獎