親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

武漢防疫如臨大敵 陸官方宣布進入戰時狀態

初一透早搶福袋試手氣！2020百貨福袋攻略

2020-01-23 15:26聯合報 記者江佩君／即時報導

台北SOGO商品福袋堪稱福袋種類最多元，今年大年初一至初三各樓層品牌共推出超過3...
台北SOGO商品福袋堪稱福袋種類最多元，今年大年初一至初三各樓層品牌共推出超過3萬個福袋。本報資料照
分享

一年一度的春節百貨福袋，每年總能吸引不少人試手氣。今年百貨福袋有哪些必搶好康，又該怎麼買，以下特別整理2020春節百貨福袋，來看最大獎項有哪些？商品福袋又有什麼看頭。

● 新光三越全台最大獎185萬BMW

今年新光三越首度全面在App線上提前開賣福袋，全台限量5千份福袋，已經在App線上買到福袋的會員，不要忘了初一再到百貨抽大獎。今年新光三越全台共推出1部百萬名車、27顆鑽、7輛機車、8台頂級電視等福袋大獎，最大獎為台北信義新天地達185萬的BMW，台中中港店大獎為近50萬元的一克拉鑽戒。

新光三越初一福袋最大獎為台北信義新天地端出總價185萬元的BMW。圖／新光三越提...
新光三越初一福袋最大獎為台北信義新天地端出總價185萬元的BMW。圖／新光三越提供
分享

微風最大獎抽價值160萬元豪華賓士

微風今年同樣針對會員推出限量600份福袋，福袋售價1千元每袋內含價值超過3千元，福袋最大獎為價值160萬元豪華賓士，另有豪華住宿、i-Ride 2020年VIP全年免費搭乘券、3C電子用品、9999黃金鼠、名品等獎項。微風新春福袋於大年初一上午10點半在微風松高1F香堤大道西側門開賣，微風會員憑Breeze Pay結帳。

微風初一福袋最大獎為價值160萬元豪華賓士。圖／微風提供
微風初一福袋最大獎為價值160萬元豪華賓士。圖／微風提供
分享

● 台北SOGO商品福袋超過3萬個

SOGO台北店今年大年初一至初三各樓層品牌共推出超過3萬個商品福袋。除了原本的福袋大獎外，買福袋還可獲得刮刮樂，再抽東京雙人商務艙來回機票與仙台雙人自由行5日遊。必買福袋包括，今年忠孝館一樓化妝品首度推出「鼠錢紅包袋」，初一至初三販售，只要用1,000元的福袋價，就可買到內含1,200元商品券，穩賺不賠，且每袋最高達5,000元商品券，可用來買一樓美妝產品。

忠孝館8樓、9樓家電寢飾區推出初一、初二購買千元福袋，就可抽iPhone 11手機128G、Panasonic掃地機器人、Dyson捲髮器等。另外，每年都吸引民眾排隊搶購的忠孝館4樓珠寶鑽石黃金福袋，今年初一限定販售1,000元福袋，每袋價值6,000元起，最大獎為價值68,000元的周大福金鼠旺福純金擺件。

SOGO忠孝館4樓珠寶鑽石黃金福袋，今年初一限定販售1,000元，每袋價值6,0...
SOGO忠孝館4樓珠寶鑽石黃金福袋，今年初一限定販售1,000元，每袋價值6,000元起，最大獎為價值68,000元的周大福金鼠旺福純金擺件。圖／SOGO提供
分享

● 信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、花蓮遠百送4車

遠東百貨全台共推出近萬個福袋，當中包括信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、花蓮遠百等四店福袋頭獎共將送出4部汽車大獎。板橋大遠百於大年初一上午8點在1樓米蘭廣場發放號碼牌開賣，下午一點同地點公開抽獎，頭獎中獎者必須在現場。花蓮店預購福袋900份已全數售罄，初一現場推出300份福袋，上午九點發放號碼牌。

板橋大遠百大年初一福袋大獎NISSAN MARCH 1.5汽車，價值53萬5,0...
板橋大遠百大年初一福袋大獎NISSAN MARCH 1.5汽車，價值53萬5,000元。圖／遠百提供
分享

● 美麗華消費1,888元獲刮刮卡抽Dyson V10

美麗華於初一到初五，加碼推出限量「美夢刮刮卡」活動，憑館內單筆消費1,888元的發票，即有機會刮中Dyson V10無線手持吸塵器、Samsonite行李箱等大獎。更推出多個品牌福袋衝買氣，像是Porter推出限量福袋，價值11,000的商品，3千元有找帶回家。

● 環球購物中心南港車站100元福袋初一至初三開賣

環球購物中心今年福袋分別推出線上、線下，共計1,500個。南港車站初一至初三每天推出限量100個福袋，每袋售價只要100元，每個福袋內含100元禮券，還有機會抽中5,000元商品禮券。板橋車站店初一推出限量300個福袋，每袋500元，包含禮券500元還有機會抽中小米掃地機器人、飯店住宿券。線上福袋於1/29前可登入Global Mall App扣會員點數1點購買，最大獎可獲真愛密碼鼠年純金手鍊。

● 桃園大江購物中心SEIKO福袋2.5折起

大江購物中心年初一推出超過500個超值限量福袋，POTER、SEIKO腕表、PLAYBOY等品牌。售價1,500元的休閒鞋包品牌PLAYBOY福箱，內有背包、皮夾等隨機熱銷商品，內容物價值超過7千元。SEIKO超值福袋特價

4,999元，福袋內含價值12,500至19,500元SEIKO表款，換算下來最低2.5折起。

● 台中廣三SOGO福袋箱限量250個

今年福袋採用市值3,390元的Arowana亞諾納極速高壓25吋防爆拉鍊行李箱，限量250個。初一當天開店憑全館當日消費單筆滿2,000元發票或刷廣三SOGO聯名卡單筆滿1,600元，至12樓贈品處以現金1,600元結帳兌換「福袋購買憑證」，下午二點憑福袋憑證領取福袋，大獎包含iRobot Roomba i7+掃地機器人等，另現場額外再加碼抽，emoving電動機車iE125精緻型、tokuyo Mini完美椅PLUS及可樂旅遊金3萬元。

台中廣三SOGO大年初一福袋箱限量250個。圖／廣三SOGO提供
台中廣三SOGO大年初一福袋箱限量250個。圖／廣三SOGO提供
分享

● 高雄漢神巨蛋抽TOYOTA汽車

漢神巨蛋大年初一福袋大獎，將送出市價54.9萬TOYOTA ALL NEW VIOS 1.5L雅緻版汽車一台、高級住宿券等多項好禮，漢神巨蛋福袋會員持卡加現金300元即可購買，內含300元禮券及抽獎券1張，另再推出限量2千份「人人皆可購」，非卡友消費者可以現金500元購得內含500元禮券及抽獎券1張。漢神百貨則推出卡友只要扣點及500元現金，就有機會把現金8.8萬帶回家。

漢神巨蛋大年初一福袋大獎為市價54.9萬TOYOTA ALL NEW VIOS ...
漢神巨蛋大年初一福袋大獎為市價54.9萬TOYOTA ALL NEW VIOS 1.5L雅緻版汽車一台。圖／漢神巨蛋提供
分享

● 高雄夢時代200元福袋通通有獎

OPEN!家族大年初一將現身高雄夢時代，推出5千份「OPEN!好運福氣袋」每份200元，內含中和烘爐地錢母、夢時代百元禮券、刮刮卡及抽獎券，每人限購2份。福袋內的OPEN!好運刮刮卡通通有獎，刮中OPEN小將圖像可再抽OPEN!好運紅包，有機會把掃地機器人、耳罩式無線耳機、抗敏空氣清淨機帶回家。

OPEN!家族大年初一將現身高雄夢時代，推出5千份「OPEN!好運福氣袋」每份2...
OPEN!家族大年初一將現身高雄夢時代，推出5千份「OPEN!好運福氣袋」每份200元。圖／摘自夢時代粉絲專頁
分享

福袋禮券微風SOGO春節

延伸閱讀

張麗善體力超驚人 除夕到初三要連跑57座廟發...

過年逛百貨搶福袋 看準營業時間贏機票汽車

鄭文燦連掃112間宮廟 福袋從小年夜發到初九

觀光工廠玩闖關、VR… 拚春節吸客

蔡英文初二回屏東發福袋 鄉親與家族親友相揪討...

影／彰化觀光工廠春節很好逛 好玩、好吃、拿好...

相關新聞

好市多過年必買商品？網推「超強神物」：方便又美味

2020-01-23 11:33

春節吃好料／獅子頭、蒸肋排和蝦鬆 低熱量上桌

2020-01-23 15:18

貓奴們注意！農曆新年假期到這拍照打卡就對了！

2020-01-23 13:57

你最喜歡哪一款？盤點鼠年精品紅包袋

2020-01-23 10:59

2020白河關子嶺、東山 新春湯泉咖啡美食小旅行

2020-01-23 08:07

巧思微調食材 你也能做出低熱量的年菜

2020-01-23 07:12

都市景觀櫻花新品種 粉紅花海迎新春

2020-01-23 07:09

科學繪圖之美 臺博館曝珍貴真跡

2020-01-22 18:37

整理包／找50元以下銅板點心任務 跟著部落客吃台南4家隱藏美食

2020-01-22 16:58

美食外送平台過年不休息 Uber Eats除夕收單到八點

2020-01-22 16:34

40秒KO爽賺30億 格鬥狂人McGregor手上百萬名表是這枚

2020-01-22 16:15

九族文化村、涵碧樓聯手合作 櫻花林下賞櫻兼嘗美食

2020-01-22 15:03

部落客爭相打卡 來瞧瞧新竹餐點多有創意

2020-01-22 14:57

拜年「食」在有禮 盤點特色禮盒

2020-01-22 14:06

俏皮又有年味 「鼠」你最時尚

2020-01-22 14:01

邂逅「愛的迫降」！YSL愛心蛇爬上金管唇膏，2020限定

2020-01-22 13:20

跟著貓小姐Ms.Cat辦年貨！南投市公所推「福貓迎金鼠」集字活動

2020-01-22 12:06

U值媒／肥起來也可愛的甄子丹

2020-01-22 11:47

LV新系列New Formals男包問世 拯救商務人士壞品味

2020-01-22 11:18

這就是冠軍的味道！十大長崎蜂蜜蛋糕伴手禮出爐

2020-01-22 10:26

LVMH鐘表周杜拜初登場 話題表款齊發

2020-01-21 23:51

啤酒買1送1！興記菜館啤酒節 還有全新下酒菜

2020-01-21 23:37

2020最夯酒款！威士忌就要「台灣限定」

2020-01-21 23:26

打卡抽大阪機票、滿額送VIP卡！吉豚屋慶登台5週年

2020-01-21 22:43

「極上鮪魚大腹」限時優惠40元！壽司郎永春店2月3日開幕

2020-01-21 22:16

「馬大九」到台北永康街知高飯外送便當 大塊肉皮Q油光看了好餓

2020-01-21 19:26

中衛口罩首度登上國際時裝周 巧妙搭配超吸睛

2020-01-21 18:58

環狀線開通 板橋大遠百發周邊簡訊送「1850元抵用券」

2020-01-21 18:53

春夏高訂／鄔瑪舒曼母子檔看DIOR 兒子帥出高顏值基因

2020-01-21 18:49

吃不到招牌炸雞了！「德客士」大直att店 1月31日熄燈

2020-01-21 18:12

又一間！東區「飯BAR mini」熄燈 澄清：不是商圈沒落

2020-01-21 17:38

超難搶！4款「招桃花」限量脣膏 居然有買不到的夯色

2020-01-21 16:32

進軍頂級珠寶市場 LV斥資買下世上第二大鑽石

2020-01-21 16:21

芋頭控快喝！ CoCo「芋」見幸福系列增量上市

2020-01-21 15:29

Sony Store遠百信義直營店 開幕限量福袋抽Xperia 1

2020-01-21 14:30

春色上牆福滿門 新年家居新氣象

2020-01-21 14:03

85度C聯名泡泡先生 摺疊傘、雙層玻璃杯1/23粉嫩開賣

2020-01-21 13:53

Aston Martin紅牛車隊首度來台表演 泰格豪雅表帶你近距離感受速度狂飆

2020-01-21 13:45

孫藝珍、裘莉都愛用 黑色小方包百搭不過時

2020-01-21 13:26
看更多

熱門文章

「大樂透」春節加碼連續開獎11天 各期獎號看過來

2020-01-22 16:34

先暖再冷高山恐降雪 一張圖看春節連假天氣

2020-01-22 21:12

年假好天氣只到今天 氣象局：明起一天比一天濕冷

2020-01-23 08:43

匯36萬給全職太太 霸氣老公：妳更辛苦當然也有年終

2020-01-22 21:21

他列4缺點抱怨越南老婆 網看完閃瞎：炫耀文無誤

2020-01-22 17:24

轉乘捷運環狀線要花費7分鐘 有人嫌遠引熱議

2020-01-22 21:10

年節送禮不想收到什麼？答案超意外 網曝：容易壞

2020-01-22 19:30

南迴改56公里沒路燈 駕駛驚魂

2020-01-22 23:50

初二變天濕冷 國道恐怕「嚴重壅塞」

2020-01-23 00:17

過年送萬元禮券當紅包還是8千現金好？ 網友建議這樣做

2020-01-23 09:45

底薪超低年終卻有「8萬4」 網友嘆可憐揭暗黑真相

2020-01-23 13:51

好市多過年必買商品？網推「超強神物」：方便又美味

2020-01-23 11:33

冰還是不冰？ 開封花生醬如何保存

2020-01-22 18:20

大樂透加碼今起跑 百萬大紅包「9中6」共360組

2020-01-23 12:02

整理包／找50元以下銅板點心任務 跟著部落客吃台南4家隱藏美食

2020-01-22 16:58

關燈黯淡一整年！農曆新年8大禁忌總整理

2020-01-23 10:23

搬出去住後再回婆家吃飯 公公一個舉動讓她很心寒

2020-01-23 11:45

每日星座運勢／雙魚工作任務的拓展 好運接連不斷

2020-01-23 00:00

捕獲謎樣「畢卡索之魚」 網：像從惡夢中走出來的

2020-01-22 17:36

健保署急取消春節門診減量 醫院防疫不怕被核刪

2020-01-22 20:42

春節連假首日 國道五大壅塞路段要注意

2020-01-23 07:39

40秒KO爽賺30億 格鬥狂人McGregor手上百萬名表是這枚

2020-01-22 16:15

最棒的養生美容方式是「睡覺」！3方式顧好睡眠變更美

2020-01-22 17:51

今天小年夜 西半部這些縣市空氣品質特別糟

2020-01-23 07:24

武漢肺炎民眾戴口罩自保 為何專櫃人員想戴卻不能戴？

2020-01-23 14:18

勤刷牙還是牙周病 改看中醫連牙肉都長出來

2020-01-23 13:04

【2020庚子十二生肖運程大預言3-3】雨揚居士／猴雞狗豬 雲開月明

2020-01-23 06:00

送日本機票、金項鍊…搶頭香好康多！但不可對香爐做這2動作

2020-01-23 09:00

年節大魚大肉 注意五原則遠離痛風

2020-01-22 17:31

防止胃癌發生新趨勢 醫師：根除幽門螺旋桿菌

2020-01-23 09:19

連假首日國道一早就塞 春節連假地雷路段看過來

2020-01-23 10:26

春節連假先暖後濕冷 初二全台有雨氣溫驟降

2020-01-23 07:29

確定了！小籠包名店鼎泰豐新生店 小年夜試營運

2020-01-22 16:37

返鄉車潮湧現！國10左營路段「紅爆」 時速才22公里

2020-01-23 11:50

WHO研究：癮君子手術前 至少戒菸四周

2020-01-23 09:49

整理包／超市量販春節營業時間多有調整

2020-01-23 13:50

黑暗南迴改／有燈沒燈 肇事率差很大

2020-01-22 23:50

美食外送平台過年不休息 Uber Eats除夕收單到八點

2020-01-22 16:34

健康主題館／展望新年 學習愛…就能圓滿

2020-01-22 23:06

春節遊竹縣內灣及尖石風景區 這樣走躲車陣

2020-01-22 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top