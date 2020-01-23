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你最喜歡哪一款？盤點鼠年精品紅包袋

2020-01-23 10:59聯合報 記者曾智緯／即時報導

每一年精品品牌都會絞盡腦汁，特別為華人市場的需求推出特製的紅包袋，除了要表現品牌特色之外，還要結合該年份的生肖等元素，可以說是另一種的實力比拚，今年你又最喜歡哪一款呢？

VALENTINO的紅包盒以簡約的品牌V字作霧面設計，搭襯別緻的星球圖紋。記者黃...
VALENTINO的紅包盒以簡約的品牌V字作霧面設計，搭襯別緻的星球圖紋。記者黃仕揚／攝影
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MONCLER以Logo輪廓換上鼠年造型線條，風格簡約活潑，相當大器。記者黃仕揚...
MONCLER以Logo輪廓換上鼠年造型線條，風格簡約活潑，相當大器。記者黃仕揚／攝影
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朗格將自家位於格拉蘇蒂小鎮的表廠外觀，以橫向構圖當成紅包袋主視覺。記者許正宏／攝...
朗格將自家位於格拉蘇蒂小鎮的表廠外觀，以橫向構圖當成紅包袋主視覺。記者許正宏／攝影
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路易威登每一年度的春節紅包，都以抽屜式的小箱盒作為設計，拉開後是一疊精緻的紅包，...
路易威登每一年度的春節紅包，都以抽屜式的小箱盒作為設計，拉開後是一疊精緻的紅包，上面以燙金的圖紋展現當年生肖動物。記者／許正宏攝影
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(主圖)每一年精品品牌都會絞盡腦汁，特別為華人市場的需求推出特製的紅包袋。記者黃...
(主圖)每一年精品品牌都會絞盡腦汁，特別為華人市場的需求推出特製的紅包袋。記者黃仕揚／攝影
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BURBERRY以TB Logo換上生肖鼠的圖案，金、紅配色喜氣洋洋。記者黃仕揚...
BURBERRY以TB Logo換上生肖鼠的圖案，金、紅配色喜氣洋洋。記者黃仕揚／攝影
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說到Tiffany藍，絕對是每個女孩都會認識的顏色，從8歲到80歲都沒抵抗力。而...
說到Tiffany藍，絕對是每個女孩都會認識的顏色，從8歲到80歲都沒抵抗力。而今年的紅包袋設計，除了外盒維持了招牌顏色之外，品牌把招牌的T字首飾結合萌鼠圖樣，創造出連續幾何的印花，充滿了童趣效果。記者許正宏／攝影
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愛馬仕以抽象的老鼠配上星球圖案呈現天馬行空的奇幻世界，還搭配摺紙遊戲讓紅包更為立...
愛馬仕以抽象的老鼠配上星球圖案呈現天馬行空的奇幻世界，還搭配摺紙遊戲讓紅包更為立體有趣。記者許正宏／攝影
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PRADA以經典的三角LOGO點綴紅包袋，為年節注入簡約時尚。記者許正宏／攝影
PRADA以經典的三角LOGO點綴紅包袋，為年節注入簡約時尚。記者許正宏／攝影
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DIOR以經典海軍藍和Oblique印花打字紅包袋，並附上典雅的棋盤盒，讓年節多...
DIOR以經典海軍藍和Oblique印花打字紅包袋，並附上典雅的棋盤盒，讓年節多了文人雅士的風韻。記者黃仕揚／攝影
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英國高級珠寶品牌GRAFF將紅包袋設計成四個正方形並飾以不同圖案，頗有拼圖趣味。...
英國高級珠寶品牌GRAFF將紅包袋設計成四個正方形並飾以不同圖案，頗有拼圖趣味。記者許正宏／攝影
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VERSACE使用了主打包款Virtus系列包身中央的巴洛克花紋勾勒金屬V型字母...
VERSACE使用了主打包款Virtus系列包身中央的巴洛克花紋勾勒金屬V型字母，帶出品牌的美學傳統。記者許正宏／攝影
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高級珠寶品牌Chaumet在1月時推出Jeux de Liens Harmony...
高級珠寶品牌Chaumet在1月時推出Jeux de Liens Harmony全新系列珠寶，由兩個半圓形組成，所以品牌就把這樣的概念，結合了紅燈籠的意象，設計出兩款不同圖案的紅包袋，祈求「圓滿」意象。記者許正宏／攝影
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雖然今年是金鼠年，不過針對華人的新年，dunhill另有打造了以「金魚」為主題的...
雖然今年是金鼠年，不過針對華人的新年，dunhill另有打造了以「金魚」為主題的限定袋包、服飾。因此紅包袋的設計也沿用了相同的圖案，而且每一個都不相同，具有巧思之外還是緊扣的年年有「魚」的吉祥寓意。記者許正宏／攝影
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CELINE以優雅的信封袋剪裁打造鼠年紅包袋，尺寸相當特別，簡單書寫品牌CELI...
CELINE以優雅的信封袋剪裁打造鼠年紅包袋，尺寸相當特別，簡單書寫品牌CELINE字樣，加上極簡約的紅色，也是品牌俐落精神。記者／許正宏攝影
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GUCCI運用農曆新年系列商品的米奇主題作為信封內裡，成了人人搶著收藏的俏皮紅包...
GUCCI運用農曆新年系列商品的米奇主題作為信封內裡，成了人人搶著收藏的俏皮紅包袋。記者許正宏／攝影
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CK CALVIN KLEIN的紅包盒相當奢華氣派，雙開式紅包袋有兩款，打開是圓...
CK CALVIN KLEIN的紅包盒相當奢華氣派，雙開式紅包袋有兩款，打開是圓形點心盒還有遊戲盤，相當適合過年時作為喜氣擺設。記者／許正宏攝影
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FENDI以中國風的古典設計打造富貴花卉小亭閣的紅包盒，浮誇且奢華，印花紅包袋相...
FENDI以中國風的古典設計打造富貴花卉小亭閣的紅包盒，浮誇且奢華，印花紅包袋相當精緻。記者黃仕揚／攝影
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可愛的小老鼠與老鼠窩插畫，搭配鏤空設計，TOD’S以細膩的工藝展現童趣感。記者許...
可愛的小老鼠與老鼠窩插畫，搭配鏤空設計，TOD’S以細膩的工藝展現童趣感。記者許正宏／攝影
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品牌紅包

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