2020白河關子嶺、東山 新春湯泉咖啡美食小旅行

春節假期哪裡去?推薦來趟台南湯泉咖啡美食小旅行！讓暖熱舒暢的白河關子嶺泥漿溫泉、美味山產野菜、濃濃醇香東山咖啡，滿足您的身心及味蕾。

關子嶺風景區群山環繞、風景秀麗，許多寺廟長久以來佇立於此，可俯瞰嘉南美景火山碧雲寺、充滿靈氣大仙寺、崁頂福安宮等，過年期間來此參拜，祈求神明保祐闔家平安民眾，絡繹不絕。

遊客也可走訪擁有水火交融奇觀「水火同源」，而周邊步道雲集包含雞籠山、大凍山、崁頭山、碧雲火泉等步道，都深受遊客喜愛，是新春踏青健身好去處。

其中，雞籠山及大凍山步道，更獲選為民間健行筆記2019年舉辦各縣市5大步道網路票選活動台南市前二名，遊客可選擇一條自己游刃有餘的步道穿梭林間，吸收芬多精，欣賞山間美景。

來到關子嶺，絕對不能錯過擁有百年歷史泥漿溫泉，屬鹼性碳酸泉，具養顏美容及養身保健，泡湯暖身後，再來品嘗一頓山產大餐，是人間一大享受。

沿著市道172線公路往關子嶺可見一間間香噴噴、鮮嫩多汁、皮酥肉嫩的現烤桶仔雞餐廳，搭配鮮甜美味脆筍湯、拿手現炒香菇等山產美味，絕對能滿足國內外老饕的胃。

飽餐後漫步於溫泉老街、好漢坡、閑雲橋、寶泉橋等景點，感受關子嶺濃厚的百年溫泉鄉，入夜後近年由台南市政府觀光旅遊局與交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處打造的老街燈籠、鳥居、街燈下的祝福、跳舞的森林等各式夜間燈飾一一點亮，更是遊客泡湯享美食之餘，悠閒散步不能錯過好去處。

東山是台灣本土咖啡的原鄉，不管是土質、溫度、濕度都極為適合咖啡生長，具獨特道地香氣，屢屢在世界咖啡比賽中獲獎。175線咖啡公路上，山景咖啡館林立且獨具特色，吸引著旅人不遠千里而來。

除品嘗得獎無數香濃咖啡，還有許多咖啡入菜的佳餚值得一嘗，而沿途農家栽種的各式水果，在不同季節各有著鮮甜滋味，參觀休閒農場與咖啡莊園，還可有機會體驗烹煮研磨咖啡，以及見到曬咖啡豆、烘焙龍眼乾等農忙景象。

周邊景點與美食

ㄧ、仙湖農場

適合闔家出遊，幸運時可遠眺如湖般雲海與美麗夕陽。農場除提供季節限定農作體驗，可在農場森林步道裡散步，跟小豬與小雞玩耍，還可品嘗農場特色野味料理、咖啡入菜餐點、以土窯龍眼乾和咖啡創意結合的桂奶啡，及必吃的桂圓冰淇淋。

地址：台南市東山區南勢里賀老寮6-2號，電話（06）6863635

二、大鋤花間咖啡生態農場

農場內種植大量花草植物及咖啡樹，一磚一瓦皆為主人親手精心打造，來此可品嘗冠軍咖啡、飲品、火鍋、套餐，能賞景又能享受美食，很適合放鬆休閒好地方。地址台南市東山區高原村高原109之17號，電話（06）6864350

三、龍湖山生態農莊

以當地自種咖啡、龍眼等研發出一系列獨具風味養生料理，是遊客與老饕們最愛，也可參加農莊龍眼烘培、咖啡體驗小旅行，吃美食兼長知識。地址台南市東山區高原里109-6號，電話（06）6861880

四、東香貓咖啡園區

咖啡從栽種到成品全部自製，掌控好品質，老闆對咖啡有相當深入見解，可與老闆談談咖啡經，從栽培到烘培到如何煮出一杯好喝的咖啡及品嘗秘訣，有一套詳細說明。不但喝到一杯上等的好咖啡，並可獲得咖啡知識。地址台南市東山區南勢里三鄰大洋29號，電話（06）6863156

周邊活動資訊：

月之美術館-2019 秋季展．月光之城

日期：即日起至2月16日

點燈：每日18:00-22:00

活動地點：鹽水區中正路、中山路、王爺巷、魚鱗巷、一銀巷、連成巷

2020鹽水月津港燈節

活動：1月18日至2月26日

點燈：每日17:30-23:00(蜂炮期間延長至02:00)