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玩好玩、吃好吃 失智長者過好年8秘訣

2020-01-23 07:14聯合報 記者邱宜君／台北即時報導

快過年了，小嘉難得有假期可以好好陪伴媽媽，但媽媽已經有輕微失智，假期的安排也備受考驗。小嘉壓力很大，深怕外出用餐擔心菜色不好下嚥，媽媽會噎到，出遊又怕一個閃神沒注意，媽媽就走失。醫師提醒，陪伴失智長輩過年，飲食和出遊其實只要各注意四個小原則，其實失智長者和家人都可以過個好年。

台北慈濟醫院院身心醫學科醫師暨失能服務中心主任李嘉富表示，李嘉富提醒，年齡越大，發生失智的比例越高，目前台灣65歲以上的老年人口失智盛行率達3%以上，且年齡每增加5歲，罹患機率就會增加一倍，如果發現長輩有不尋常行為，例如出現重複行為或情緒起伏，應避免責備，也不要在第一時間和長輩爭執。

過年期間兒女返鄉，失智長者看見不熟識的家人、環境改變之刺激，可能出現不安全感，加上認知功能的退化、無法準確表達，原本的症狀可能加劇。提醒，家中若有失智長者，突然頻繁的人際互動與飲食調整，可能造成其身心上的不適，所以針對家中失智長者，年節的飲食與出遊都要事先規劃，避免加劇失智長者症狀。

飲食方面，李嘉富建議可以安排失智長者和家人同樂，例如引導患者做懷舊拿手菜，透過親手料理記憶美食的過程，可望改善病症。因應長輩咀嚼功能退化，年糕、麻糬、湯圓等較黏稠的食品應先切成小塊，以免發生意外。零嘴包裝中的防潮包或乾燥劑都要記得取出，避免長輩誤食。最後就是餐與餐之間要遵照醫囑，定時服用藥物。

出遊的時候，建議可讓長輩穿色彩鮮艷、容易辨識的衣服、配戴愛心手鍊，或在衣服上繡姓名及電話，以利走失協尋時使用。帶失智長輩出門，儘量要至少有兩位親友一起陪同長輩，因為一個人比較容易沒注意到長輩走失，如果出入地點有兩個以上出口，要格外小心。

李嘉富提醒，大約四分之一失智長者在天黑後到入睡前，會有昏昏欲睡或混亂的症狀，因此行程安排最好要在傍晚以前回家。外出時間較長的話，車上可準備紙尿布或尿壺，以備不時之需，也可攜帶失智長者熟悉的隨身用品，增進安全感及穩定情緒。

快過年了，兒女難得有假期陪伴爸嗎，但若長輩已經輕微失智，假期安排也備受考驗。圖／...
快過年了，兒女難得有假期陪伴爸嗎，但若長輩已經輕微失智，假期安排也備受考驗。圖／123RF
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