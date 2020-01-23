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巧思微調食材 你也能做出低熱量的年菜

2020-01-23 07:12聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

過年闔家團圓，少不了大魚大肉，但又怕熱量和油脂過多，影響健康。台北榮民總醫院營養師姜保如分享三道家常年菜，包括常見的獅子頭、蒸肋排和蝦鬆。她巧妙加入蔬食，或改用降低油脂的肉類和烹調方式，教大家輕鬆做出美味又低熱量的年菜，讓一家人度過更健康的假期。

第一道菜是「源源好運高纖獅子頭」。姜保如說，傳統獅子頭常選擇肥油比率較高的五花絞肉，且以油炸方式烹調。她改用高纖維的五穀飯，以及低油的豆腐取代肥肉，與瘦絞肉揉合，並以蒸煮代替油炸。

此外，姜保如說，她也加入高纖維蔬菜如冬筍、冬菇、青江菜，口感同樣軟嫩多汁，熱量及脂肪比傳統烹調方式降低一半，同時提升膳食纖維含量，是一道應景、容易做又少負擔的菜餚。這道菜每一份熱量只有192 大卡。

第二道菜是「步步高升金瓜蒸肋排」。姜保如說，她選擇脂肪較低的肋排，能替代年菜常出現的高脂肪豬肉，如蹄膀、香腸臘肉等。這道菜的烹調方式用蒸的，代替油炸、糖醋，並加入可以保持食物完整又軟嫩的食材，如蘿蔔、南瓜等。她表示，食材經蒸煮到熟透，肉質柔軟，能讓家中長輩吃得順口又賞心悅目。這道菜每一份熱量為164 大卡。

第三道菜是「歲歲平安堅果蝦鬆」。姜保如說，傳統蝦鬆都採用蝦仁過油、蔬菜丁用油拌炒烹調和油條的二次油炸方式來保持酥脆感。但這可能造成身體負擔。而這道外觀五彩繽紛的堅果蝦鬆，用川燙的方式處理食材，取代過油及拌炒，並以富含營養素的堅果、口感爽脆且鮮甜的綠蘆筍、蘋果，代替油條，不但是應景年菜，也是年菜中難得的低熱量料理。這道菜每一份熱量僅67大卡。

●源源好運高纖獅子頭

食材：豬絞肉300克、五穀米60克、荸薺100克、板豆腐50克、乾冬菇20克、冬筍100克、青江菜120克、雞蛋50克。

調味料：鹽5克、胡椒粉8克、醬油60克、紹興酒25克、糖8克。

料理步驟：

1、蔬菜洗淨；蔥、薑、荸薺切碎，冬筍、冬菇切塊。

2、壓碎板豆腐，打勻雞蛋液備用。

3、五穀米洗淨；以米：水＝1：1.1比率，入電鍋蒸熟備用。

4、豬絞肉加入五穀飯、豆腐碎及荸薺碎，再拌入蛋液、蔥、薑、醬

油和鹽，用充分攪拌用手拍打至肉有黏性後捏成球狀。

5、將蔬菜、肉球排在鍋內，均勻淋上醬油和花雕酒，燉煮約30分鐘即可上桌。

●步步高升金瓜蒸肋排

食材：豬肋排6根（480克）、白蘿蔔150克、南瓜100克、蔥10克、薑10克、蒜10克、芫荽10克。

調味料：蒸肉粉80克、辣豆瓣醬5克、香油5克、醬油20克、紹興酒10克。

料理步驟：

1、白蘿蔔、南瓜切成半圓片狀，香菜、蔥、薑、蒜切末。

2、肋排與醬料及蔥薑蒜末拌勻，冷藏4小時。

3、南瓜、白蘿蔔鋪平於盤上，再疊上表面裹上一層蒸肉粉的肋排，蒸1小時至熟透軟爛，起鍋。

4、蘿蔔、南瓜放上盤中，再放上粉蒸肋排，灑上香菜及蔥絲即完成。

●歲歲平安堅果蝦鬆

食材：蝦仁12隻（180克）、美生菜90克、蘋果100克、綠蘆筍100克、西洋芹60克、紅甜椒60克、核桃10克、杏仁片15克。

調味料：橄欖油5克、胡椒粉3克、鹽5克、米酒5克。

料理步驟：

1、綠蘆筍、西洋芹及紅甜椒切丁後燙熟。

2、蘋果去核連皮切丁；西生菜泡冰水備用。

3、蝦仁加入米酒、胡椒鹽拌勻去腥約10分鐘後汆燙至變色撈起瀝乾切丁備用。

4、熱鍋後加少許橄欖油，拌炒蔬菜丁、蝦仁丁，胡椒鹽調味後起鍋，

再加入蘋果丁拌勻。

5、將西生菜剝成小碗狀，舀入蝦鬆，再撒上堅果碎即可。

源源好運高纖獅子頭。圖／姜保如提供
源源好運高纖獅子頭。圖／姜保如提供
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歲歲平安堅果蝦鬆。圖／姜保如提供
歲歲平安堅果蝦鬆。圖／姜保如提供
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步步高升金瓜蒸肋排。圖／姜保如提供
步步高升金瓜蒸肋排。圖／姜保如提供
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