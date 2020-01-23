都市景觀櫻花新品種 粉紅花海迎新春

農委會桃園區農業改良場(以下簡稱桃園場)為促進都市公園及近郊地區休閒賞櫻，並提高景觀櫻花觀賞品質，已陸續育成都市景觀利用的4種平地櫻花新品種，提供都市公園群植櫻花林或櫻花大道的地景應用，可在農曆年前後的春節假期，營造出開滿紅花且整齊綻放的櫻花林景象。

桃園場表示，近年來育成的景觀櫻花新品種「桃園1號­報春」、「桃園2號­紅梅」、「桃園3號­春緋」及「桃園4號­紅華」，由原生種山櫻花改良而來，雖花色相近，但新選育的櫻花品種花型開張及花徑較大，且生長勢強而樹型整齊，最重要的是在暖冬氣候條件下花期仍然穩定。

桃園場表示，相同品種群植下，一致的花色、花形、花期且數量更多，碩大便是美的視覺效果，是目前景觀利用實生櫻花苗株所望塵莫及之處。

研究人員表示，國人因民俗國情有別於日本，賞花不受限於日本白色櫻花，更喜歡粉紅至濃紅的花色，除具浪漫氛圍外，更有熱鬧喜慶的意味存在。新育成櫻花品種花色從粉桃紅色到濃紅色，整齊開花時非常亮眼，觀賞品質極佳且具適應都市氣候環境的特性，極力推薦在都會地區庭園、公園綠地與近郊花卉休閒景觀種植利用。

桃園場表示，台灣本土化的櫻花新品種，不讓日本櫻花專美於前，要讓國人在歡度新春之際，營造優質的都市紅色櫻花林或櫻花大道景象。