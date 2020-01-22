科學繪圖之美 臺博館曝珍貴真跡

展場內展出多幅栩栩如生的生態繪畫，囊括國內外多種精美動植物。(photo by 張允慈/台灣醒報) 分享 facebook 栩栩如生的穿山甲如臨在前，定睛一看，才發現這不是攝影作品，而是精密逼真的科學繪圖！臺博館與農委會林務局以科學繪圖為主角，共同推出《繪自然—博物畫裡的台灣》特展，展覽包含上百件國內外精彩的動植物、地質圖鑑，結合野外踏查影音，引領參觀者認識臺灣動植物的的獨特之美。

文化部常務次長李連權說：「科學繪圖記錄著自然世界的履歷，展現出地方獨有的個性，繪圖師在創作過程中也傳遞了教育意義，這是攝影和文字很難表達的。」

即使現今攝影成像技術發達，但科學繪圖呈現自然生態的真實樣貌以及細緻浪漫的藝術美感，始終無法被動搖。

這次特展的一大亮點，在於1852年英國植物學家威廉•傑克遜•胡克在台灣創作的「蓪草」圖，不但是台灣首幅科學繪圖，也是首個照分類學發表的台灣植物；另外還有在蘇富比拍賣創下天價731.25萬英鎊紀錄的《美國鳥類》圖鑑復刻本，都是臺灣博物館為了近距離呈現台灣生態之美，祭出的壓箱寶。

「我畫的是衣魚，因為我想像書蟲一樣吃很多書，就會變得很聰明。」展覽的開幕式特地請來了國語實小的小朋友分享自己的自然畫作，現場的童言童語讓台下笑聲不斷。國立臺灣博物館館長洪世佑指出，科學繪圖不是植物學家或科學家的專利，它深入所有人的生活周遭，也鼓勵民眾平時可以多感受，動手記錄下自然帶給我們的靈感。

《繪自然》特展即日起於臺博館南門展區紅樓2樓展出，此次展覽現場除了多幅國內外精彩的動植物圖幅，還有播放新生代繪圖師實地作畫的影音，也設置了科學繪圖工作室，讓觀眾躍入生動俏皮的大自然世界中，悠遊自樂地體驗科學繪圖的魅力。

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