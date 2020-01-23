貓奴們注意！農曆新年假期到這拍照打卡就對了！

圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

農曆新年假期即將到來，今年生肖雖然是老鼠，各地景點與燈會均不約而同，推出貓造型主燈或週邊活動，深受貓奴喜愛的貓小姐Ms.Cat，今年首次與南投市公所、expo誠品生活文創平台合作，用超萌貓咪陪民眾一起過新年。

圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

南投市公所今年首次與貓小姐Ms.Cat合作，舉辦「老街慶新春．福貓迎金鼠」活動，以貓小姐Ms.Cat《台灣貓日子》繪本內作品「菜市場」為主視覺，為擁有百年歷史的南投公有市場換上新裝，同時與全台最老的戲院「南投大戲院」攜手號召周邊商家，共同舉辦「福貓迎金鼠」集字活動，即日起至國曆2月23日，於擺有貓小姐Ms.Cat立牌的攤商消費，即可獲得裝有尪仔標造型集字卡的紅包袋，集滿「福貓迎金鼠」五字，可於國曆2月23日當日於下庄仔福德宮兌換限量福袋。活動期間南投市公所更加碼一萬份的「大筆進財」福袋，讓民眾辦年貨能有滿滿驚喜。

圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

深受年輕人喜愛的expo誠品生活文創平台，今年也獨家推出超萌「喵滿財吉祥春聯」，讓貓星人填滿春聯每個角落，「喵」、「財」、「滿」一套三張，讓鼠年有貓又財又有滿滿好運！小朋友最期待的過年紅包也少不了貓，寫著「招福滿財」吉祥話的「貓小姐招福紅包袋」，紅包袋上還有大貓帶著小貓的可愛圖畫，送給大朋友小朋友都特別有意義，全台expo誠品生活文創平台更是賣萌打造貓奴必訪打卡點，與貓奴們同歡慶新年。

圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

即日起至2/9，誠品人會員於expo誠品生活文創平台消費滿1,000元即贈「貓小姐Ms. Cat 好運喵喵來限量套組」，春節除夕至初五（1/24至1/29）還有限量的優惠商品組合，不限會員消費也可以128元加價購買「貓小姐Ms. Cat 2020絕喵好年曆」。數量有限，歡迎把握機會。

圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

想買一次買足全台灣東南西北各地好味伴手禮嗎？誠品生活文創平台expo首度在台北101 B1打造「一站式環島」台味好禮期間限定店，店裝設計也展現了台灣獨特創意，選用台灣「二搞創意無限公司」經典作品「嬰兒逛大街」，巨嬰現身80年代琳瑯滿目的招牌街景，成為難以抗拒的創意打卡地點。