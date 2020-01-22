整理包／找50元以下銅板點心任務 跟著部落客吃台南4家隱藏美食

南臺灣美食之都府城，吃的實在太多了，必須請部落客帶路吃好又吃飽，今日任務是要一起來尋找「50元」(含以下)銅板價、高CP值的點心，有鹹有甜，讓你從早吃到晚！

現在快來看看老饕們介紹的4家隱藏版好料吧。

小籠包麵皮一口咬下有麵香。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供 分享 facebook 阿美麵糊蛋餅現點現煎外脆裡嫩。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供 分享 facebook 台南夜市當紅的春粿面白糖粿，有多種口味任君選擇。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供 分享 facebook 冬天下午茶來一份燒麻糬，暖暖又Q彈。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供 分享 facebook

早起的吃貨有包子 同安路隱藏版美味小籠包

台南當地吃貨的隱藏版人氣早餐！位於安南區同安路上，有一家很受歡迎的小籠包店，營業時間從早上6點開始，現桿現蒸現包的小籠包，只要去晚一點就買不到！這家美味小籠包走的是較厚實麵皮的路線，外型就像迷你版肉包，IG部落客分享，包子皮一口咬下有麵香 ，吃了會有飽足感，而且單吃就很美味了，可以吃辣的話沾點辣椒醬更棒。 美味小籠包6點開賣，網友表示晚來買不到。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供 分享 facebook 小籠包一籠籠蒸好馬上會搶空。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供 分享 facebook 美味小籠包的餐點走銅板價路線。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供售價僅供參考以現場實際公布為準 分享 facebook 每顆10元的小籠包，麵皮一口咬下有麵香。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供 分享 facebook

要特別注意的是，現蒸出來的包子裡帶有湯汁，直接吃要小心，千萬別燙到。餐點賣完為止，想吃要早起購買，以免白跑一趟。

哪裡吃

美味小籠包

地址：台南市安南區同安路366號

小籠包每顆10元

紅茶10元、豆漿12元

時間：週日休，早上6:00開始賣完為止

售價與營業時間僅供參考以現場實際情況為準

國安街古早味 阿美麵糊蛋餅厚實大份量高CP

遊客必逛的台南安南區國安街，有一家現點現煎的古早味麵糊蛋餅，麵糊蛋餅厚實軟嫩外皮酥香，是不少死忠蛋餅控無法抗拒的滋味。 阿美麵糊蛋餅厚實軟嫩。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供 分享 facebook 阿美麵糊蛋餅只要銅板價就能享用。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供售價僅供參考以現場實際公布為準 分享 facebook

IG的美食部落客們分享，阿美麵糊蛋餅的生意非常好，現場煎台不斷出菜忙不完，讓大家吃得滿足。燒肉起司蛋餅搭上牽絲濃郁起司、隱藏版私房蛋餅鹹香夠味，雖然單吃原味已經很好吃，但不只一個網友都推薦，一定要沾點店裡提供的蒜頭醬油。還有假日限定版薯泥蛋餅口味等，高CP且大份量相當厚實，難怪讓吃貨想要一再回訪啊

當然，大多口味在50元以下銅板價，也是一大重點，最貴的品項也只要50元。太好吃了吃不夠嗎？那就再來一份！！

哪裡吃

阿美麵糊蛋餅

地址：台南市安南區國安街約54號旁、56巷口

燒肉起司蛋餅、總匯蛋餅、假日限定蛋餅50元

蔬菜蛋餅35元

時間：營業時間6點多開始賣完為止

售價與營業時間僅供參考以現場實際情況為準

那個年代杏仁豆腐冰 天冷午茶吃35元燒麻糬

南台灣絕對是冰品控跟甜食控喜愛的好所在，想要來點又軟又甜的下午茶，吃貨會想到燒麻糬，這可是專屬冬天的幸福。 冬天下午茶來一份燒麻糬，暖暖又Q彈。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供 分享 facebook

今天部落客帶路，來到「西門圓環：那個年代-杏仁豆腐冰」，這家以杏仁豆腐冰走紅的冰店，微涼天氣推出QQ燒麻糬，這款古早味點心，端上桌暖呼呼入口Q彈好吃，一份2顆賣35元，有芝麻跟花生兩種口味可嘗，份量剛好，也不傷荷包。

哪裡吃

西門圓環：那個年代-杏仁豆腐冰

台南市民族路三段一號

燒麻糬 35元

售價僅供參考以現場實際公布為準

春粿面白糖粿 夜市打卡熱門點心

傳統點心並非都清一色樸實的樣子，這家「春粿面白糖粿」在台南夜市出現後吸引許多網友打卡，不但攤位有濃濃的復古文青風，白糖粿的12種口味也讓人眼花撩亂，根本是彩虹小點啊。 春粿面白糖粿，攤位復古趣味。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供 分享 facebook 台南夜市當紅的春粿面白糖粿，有多種口味任君選擇。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供 分享 facebook

部落客分享，「春粿面白糖粿」外脆內軟，不只一個網友推薦鹹甜感梅子口味，梅子沾粉與白糖粿意外相當搭配。比較中規中矩的巧克力或抹茶等也很受歡迎，特別的紫地瓜味沾粉，可做出夢幻紫色系白糖粿，是少女打卡必備。現場口味眾多，個人口味不同，可以依照自己喜愛的沾粉做選擇喔！「春粿面白糖粿」目前分別在大東、花園夜市擺攤，因為相當受歡迎，現點現炸需要有點耐心排隊，部落客建議可以提早前往排隊拿號碼牌，攤位地點可上粉絲團查詢。

哪裡吃

春粿面白糖粿

大東、花園夜市 每份（2條）35元

每日開攤位子時間可洽粉絲專頁

售價僅供參考以現場實際公布為準