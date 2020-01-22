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40秒KO爽賺30億 格鬥狂人McGregor手上百萬名表是這枚

2020-01-22 16:15聯合報 記者釋俊哲╱台北即時報導

2017年時，不敗拳王「五月天」佛洛伊德梅偉瑟（Floyd Mayweather Jr）與愛爾蘭雙料格鬥冠軍康納麥奎格（Conor McGregor）的一戰，由於涉及超高金額的獎金，被視為世界之戰與金錢之戰（The Money Fight）。落敗之後的麥奎格在沈潛兩年後於日前復出，他在拉斯維加斯的T-Mobile Arena完成復出首戰、並以40秒擊倒對手，一舉獲得約800萬英鎊、折合台幣約31億的天價獎金。

事實上，這一戰對於一向很愛放話、嗆聲的格鬥狂人麥奎格意義重大，雖然日前他曾宣布要退休，但此役的旋風式勝利除了贏得獎金，更讓他重新成為媒體寵兒，兩年前的贏家佛洛伊德梅偉瑟也快速在Twitter宣稱，願意在2020年進行第二次的「金錢之戰」。正因為目光高度聚焦，此後麥奎格更被目睹配戴了一只百達翡麗Patek Philippe的Calatrava系列5180/1R-001「Squelette」腕表，成為意外的場外焦點。

這只5180/1R-001腕表的前代作來自2008年問世的5180/1腕表，但以鏤空形式製造。由159個零件構成的自動上鍊240 SQU機芯除了具備百達翡麗印記與每日負-3至正2秒的高精準，單純「鏤空」機芯的工時便長達一週之久、接著再由雕刻師再精細脆幼的橋板上，添上如螺旋或藤蔓的修飾細節，需時約130個小時。表款目前官方訂價為310萬5,000元，但如果和麥奎格在40秒內賺進的31億，那便顯得九牛一毛了。

百達翡麗，Calatrava系列5180/1R-001「Squelette」腕表...
百達翡麗，Calatrava系列5180/1R-001「Squelette」腕表，玫瑰金，39毫米，310萬5,000元。圖╱Patek Philippe提供。
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格鬥狂人在贏得復歸首戰勝利後，被目擊配戴了百達翡麗的百萬名表。圖╱翻攝自 ins...
格鬥狂人在贏得復歸首戰勝利後，被目擊配戴了百達翡麗的百萬名表。圖╱翻攝自 instagram ＠vetigo1983。
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240 SQU自動上鍊超薄機芯兼具鏤空與鏤雕之美，曠日費時。圖╱Patek Ph...
240 SQU自動上鍊超薄機芯兼具鏤空與鏤雕之美，曠日費時。圖╱Patek Philippe提供。
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