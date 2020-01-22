40秒KO爽賺30億 格鬥狂人McGregor手上百萬名表是這枚

2017年時，不敗拳王「五月天」佛洛伊德梅偉瑟（Floyd Mayweather Jr）與愛爾蘭雙料格鬥冠軍康納麥奎格（Conor McGregor）的一戰，由於涉及超高金額的獎金，被視為世界之戰與金錢之戰（The Money Fight）。落敗之後的麥奎格在沈潛兩年後於日前復出，他在拉斯維加斯的T-Mobile Arena完成復出首戰、並以40秒擊倒對手，一舉獲得約800萬英鎊、折合台幣約31億的天價獎金。

事實上，這一戰對於一向很愛放話、嗆聲的格鬥狂人麥奎格意義重大，雖然日前他曾宣布要退休，但此役的旋風式勝利除了贏得獎金，更讓他重新成為媒體寵兒，兩年前的贏家佛洛伊德梅偉瑟也快速在Twitter宣稱，願意在2020年進行第二次的「金錢之戰」。正因為目光高度聚焦，此後麥奎格更被目睹配戴了一只百達翡麗Patek Philippe的Calatrava系列5180/1R-001「Squelette」腕表，成為意外的場外焦點。