手寫愛心傳情意 PANDORA情人節加碼曝光10年暢銷串飾

2020年的情人節，當然要與眾不同的「愛你愛妳」囉！丹麥珠寶品牌PANDORA推出的情人節系列，以手繪愛心為主的設計，透過設計師的巧思重新組合穿搭，讓串飾、戒指、手鍊與項鍊上，都充滿「愛心」，一看就有著滿滿愛意。另外歡慶PANDORA進入台灣市場邁入10周年，也特別盤點出10年銷售最好的10款串飾，重新搭配著情人節新品上市，更意諭10年不離不棄，長長久久。

每個人心中，對於愛，都有不同的詮釋，有別於其他品牌的轉化設計，PANDORA這回直接把「愛心」當成主設計靈感，也因為愛心一直是PANDORA的品牌象徵，創意總監Francesco Terzo與Filippo Ficarelli，親手繪製心型設計，創造出多款情人節吊飾，如愛心排列組合而成的手鍊、戒指等，遠看彷彿是皇冠，近看才發現原來是愛心並列而成。

2000年，PANDORA在當年推出Pandora Moments的串飾手鍊，每顆串飾都有著配戴人自己的故事，引發全球輕珠寶的風潮，在2010年進軍台灣，掀起一波串飾珠寶的風潮。