手寫愛心傳情意 PANDORA情人節加碼曝光10年暢銷串飾
2020年的情人節，當然要與眾不同的「愛你愛妳」囉！丹麥珠寶品牌PANDORA推出的情人節系列，以手繪愛心為主的設計，透過設計師的巧思重新組合穿搭，讓串飾、戒指、手鍊與項鍊上，都充滿「愛心」，一看就有著滿滿愛意。另外歡慶PANDORA進入台灣市場邁入10周年，也特別盤點出10年銷售最好的10款串飾，重新搭配著情人節新品上市，更意諭10年不離不棄，長長久久。
每個人心中，對於愛，都有不同的詮釋，有別於其他品牌的轉化設計，PANDORA這回直接把「愛心」當成主設計靈感，也因為愛心一直是PANDORA的品牌象徵，創意總監Francesco Terzo與Filippo Ficarelli，親手繪製心型設計，創造出多款情人節吊飾，如愛心排列組合而成的手鍊、戒指等，遠看彷彿是皇冠，近看才發現原來是愛心並列而成。
2000年，PANDORA在當年推出Pandora Moments的串飾手鍊，每顆串飾都有著配戴人自己的故事，引發全球輕珠寶的風潮，在2010年進軍台灣，掀起一波串飾珠寶的風潮。
10年來，PANDORA陪伴每個人的開心、快樂、傷心與失落等不同心情，每顆串飾背後，都代表著每個人不同的生命故事，為了慶祝PANDORA進駐台灣10年，盤點了10年最暢銷的10款串飾，包括有銀河軌跡、愛心、南瓜馬車、照相機等不同串飾，2月1日與情人節珠寶一起推出，再度重溫10年來的生命故事。
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