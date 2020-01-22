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手寫愛心傳情意 PANDORA情人節加碼曝光10年暢銷串飾

2020-01-22 15:55聯合報 記者劉小川／台北即時報導

2020年的情人節，當然要與眾不同的「愛你愛妳」囉！丹麥珠寶品牌PANDORA推出的情人節系列，以手繪愛心為主的設計，透過設計師的巧思重新組合穿搭，讓串飾、戒指、手鍊與項鍊上，都充滿「愛心」，一看就有著滿滿愛意。另外歡慶PANDORA進入台灣市場邁入10周年，也特別盤點出10年銷售最好的10款串飾，重新搭配著情人節新品上市，更意諭10年不離不棄，長長久久。

每個人心中，對於愛，都有不同的詮釋，有別於其他品牌的轉化設計，PANDORA這回直接把「愛心」當成主設計靈感，也因為愛心一直是PANDORA的品牌象徵，創意總監Francesco Terzo與Filippo Ficarelli，親手繪製心型設計，創造出多款情人節吊飾，如愛心排列組合而成的手鍊、戒指等，遠看彷彿是皇冠，近看才發現原來是愛心並列而成。

2000年，PANDORA在當年推出Pandora Moments的串飾手鍊，每顆串飾都有著配戴人自己的故事，引發全球輕珠寶的風潮，在2010年進軍台灣，掀起一波串飾珠寶的風潮。

10年來，PANDORA陪伴每個人的開心、快樂、傷心與失落等不同心情，每顆串飾背後，都代表著每個人不同的生命故事，為了慶祝PANDORA進駐台灣10年，盤點了10年最暢銷的10款串飾，包括有銀河軌跡、愛心、南瓜馬車、照相機等不同串飾，2月1日與情人節珠寶一起推出，再度重溫10年來的生命故事。

PANDORA Rose 手繪愛心鋯石串飾／2,480元起。圖／Pandora提...
PANDORA Rose 手繪愛心鋯石串飾／2,480元起。圖／Pandora提供
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PANDORA以手繪愛心，傳達情人間的愛意。圖／PANDORA提供
PANDORA以手繪愛心，傳達情人間的愛意。圖／PANDORA提供
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PANDORA手繪愛心戒指／1,580元起。圖／PANDORA提供
PANDORA手繪愛心戒指／1,580元起。圖／PANDORA提供
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PANDORA推出2020情人節系列珠寶。圖／PANDORA提供
PANDORA推出2020情人節系列珠寶。圖／PANDORA提供
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PANDORA手繪愛心系列串飾／2,480元起。圖／PANDORA提供
PANDORA手繪愛心系列串飾／2,480元起。圖／PANDORA提供
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PANDORA以手繪愛心，傳達情人間的愛意。圖／PANDORA提供
PANDORA以手繪愛心，傳達情人間的愛意。圖／PANDORA提供
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PANDORA 10年最暢銷串飾，浩瀚星河925銀藍色琺瑯鋯石吊飾2,480元（...
PANDORA 10年最暢銷串飾，浩瀚星河925銀藍色琺瑯鋯石吊飾2,480元（由左至右、由上而下）、閃耀之路925銀鋯石固定釦1,580元、南瓜馬車925銀鋯石串飾3,680元、星月皎潔925銀鋯石固定釦2,080元、照相機925銀鋯石串飾1,580元。圖／PANDORA提供
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PANDORA推出2020情人節系列珠寶。圖／PANDORA提供
PANDORA推出2020情人節系列珠寶。圖／PANDORA提供
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PANDORA推出2020情人節系列珠寶。圖／PANDORA提供
PANDORA推出2020情人節系列珠寶。圖／PANDORA提供
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PANDORA 10年最暢銷串飾，PANDORA Rose親愛之樹鋯石吊飾3,2...
PANDORA 10年最暢銷串飾，PANDORA Rose親愛之樹鋯石吊飾3,280元（由左至右、由上而下）、鏤空愛心925銀水晶鋯石串飾3,280元、PANDORA Rose雙心之鎖鋯石吊飾2,880元、銀河軌跡925銀鏤空鋯石串飾2,080元、PANDORA Rose銀河軌跡鏤空鋯石串飾2,880元。圖／PANDORA提供
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