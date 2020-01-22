九族文化村、涵碧樓聯手合作 櫻花林下賞櫻兼嘗美食

春天是櫻花的季節，全台灣最盛大的櫻花季就在日月潭，其中九族文化村是全台灣櫻花密度最高最集中的賞櫻勝地，為了強化區域觀光概念，結合頂級度假酒店涵碧樓，限量推出賞櫻秘境之旅，打造貴賓專屬的賞櫻茶席套裝行程，在櫻花林下野餐，在賞櫻同時滿足視覺、味蕾雙重享受。

九族文化村表示，今年櫻花的花期花況恢復正常，春節山櫻花、枝垂櫻、八重櫻已經陸續開了，但是數量不多，在春節期間可以看到二、三分的櫻花。但是要看到大量的八重櫻、吉野櫻和富士櫻，估計要到二月分才會進入盛開期，接力演出。

目前園區櫻花林廣植逾5000棵以上的八重櫻與富士櫻，春節過後時序進入立春，隨著天氣逐漸回暖，含苞待放的緋櫻紛紛綻放，一場迷人浪漫的粉紅盛會即將展開，獲得日本花協會認證為「櫻花名所優選之地」，同時綻放時，為靜謐的日月潭增添浪漫氣息。

過去九族文化村在櫻花林下舉辦詩歌茶會及野餐日，獲得不少人的青睞參加，是最受到大家歡迎的體驗方式，去年首度與涵碧樓合作，為住宿遊客打造專屬櫻花茶席與茶食，豐富賞櫻體驗，獲得不錯評價。