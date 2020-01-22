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部落客爭相打卡 來瞧瞧新竹餐點多有創意

2020-01-22 14:57聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

來新竹除了貢丸、米粉、柿餅之外，還有越來越多店家相當有特色，並在短時間內成為部落客相爭前往打卡、踩點的店家。

「青畑九號豆製所」在網路上有「全台最狂車輪餅」之稱，這裡沒有常見的奶油、巧克力等餡料，但卻有芋頭鹹蛋、青醬百菇、麻十七菜脯、泡菜芝士、榴蓮芝士、奧立奧牛奶等，能滿足鹹與甜不同擁護者，內餡滿到只能用「浮誇」形容，是當地著名的小吃。

「一想一響」咖啡館由廢棄多年的幼稚園改建，71年次的老闆Alex與這棟建築同齡外，他也看中這半開放式的戶外打造成舒適的座位區，開業1年多來常常一位難求，Alex推薦店內酸種麵包、三明治、手沖黑咖啡、西西里咖啡外，也偷偷透露只有六、日才販售肉桂捲，肉桂控可別錯過。

「9s life北歐漫時光」腹地廣闊，一進門就能看到草皮鋪成的床，還有滿足大小朋友的粉紅球池及馬卡龍色的座位區，主餐提供義大利麵、燉飯、排餐等，也提供下午茶，業者推薦豬肋排、雞腿排、蒜香辣海蝦等，愛嘗鮮的人也可試試繽紛的氣泡飲品藍柑菊極光或是熱飲草莓莓果茶，甜點則依節慶更換，讓客人有不同驚喜。

2年來因絕美花牆盛名的「荷芙亭」是擁有14年花藝經驗的泡芙經營，店內提供女客人免費體驗新娘頭紗與韓服體驗，並提供茶點、飲品等，她說，開設這家店其實是想要一圓開花店的夢想，因此店內有許多佈置都是花材結合木頭，營造溫馨感，而泡芙推薦店內必吃的餐點為花園泡芙、繽紛水果蘇打；因美食節目而獲得關注的痛風鍋、龍蝦堡都需2天前預約，其中龍蝦堡每天限定6份。

青畑九號豆製所

地址：新竹縣竹北市嘉豐二街一段129號 

電話：(03)667-0506

營業時間：除夕至初五休息，初六正常營業10:30~18:30

一想一響 ReEcho Coffee

地址：新竹市民生路58巷8號

電話：(03)533-6651

營業時間：小年夜至初二休息，初三正常營業13:00~23:30

9s life北歐漫時光

地址：新竹市創新二路7號 電話：(03)668-7691 

營業時間：11:00-21:00（14:00-17:00供應下午茶）

備註：對寵物友善

荷芙亭

地址：新竹市東區食品路134巷37號

電話：(03)562-0270

營業時間：除夕至初二休息，初三正常營業11:00~18:30

備註：可帶寵物

「荷芙亭」店內必吃的餐點為花園泡芙（右）最上面的草莓打造成盛開的玫瑰，令人垂涎欲...
「荷芙亭」店內必吃的餐點為花園泡芙（右）最上面的草莓打造成盛開的玫瑰，令人垂涎欲滴。記者張雅婷／攝影
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「一想一響」咖啡館由廢棄多年的幼稚園改建，71年次的老闆Alex與這棟建築同齡外...
「一想一響」咖啡館由廢棄多年的幼稚園改建，71年次的老闆Alex與這棟建築同齡外，他也看中這半開放式的戶外打造成舒適的座位區，開業1年多來常常一位難求。記者張雅婷／攝影
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「青畑九號豆製所」有各式鹹甜口味車輪餅，內餡多到滿出來，只能用「浮誇」形容。記者...
「青畑九號豆製所」有各式鹹甜口味車輪餅，內餡多到滿出來，只能用「浮誇」形容。記者張雅婷／攝影
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「青畑九號豆製所」有各式鹹甜口味車輪餅，。記者張雅婷／攝影
「青畑九號豆製所」有各式鹹甜口味車輪餅，。記者張雅婷／攝影
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「9s life北歐漫時光」主餐提供義大利麵、燉飯、排餐等，也提供下午茶。記者張...
「9s life北歐漫時光」主餐提供義大利麵、燉飯、排餐等，也提供下午茶。記者張雅婷／攝影
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以絕美花牆盛名的「荷芙亭」提供女客人免費體驗新娘頭紗與韓服體驗。記者張雅婷／攝影
以絕美花牆盛名的「荷芙亭」提供女客人免費體驗新娘頭紗與韓服體驗。記者張雅婷／攝影
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「青畑九號豆製所」有各式鹹甜口味車輪餅，內餡多到滿出來，只能用「浮誇」形容。記者...
「青畑九號豆製所」有各式鹹甜口味車輪餅，內餡多到滿出來，只能用「浮誇」形容。記者張雅婷／攝影
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「9s life北歐漫時光」有滿足大小朋友拍照的粉紅球池。記者張雅婷／攝影
「9s life北歐漫時光」有滿足大小朋友拍照的粉紅球池。記者張雅婷／攝影
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以絕美花牆盛名的「荷芙亭」提供女客人免費體驗新娘頭紗與韓服體驗。記者張雅婷／攝影
以絕美花牆盛名的「荷芙亭」提供女客人免費體驗新娘頭紗與韓服體驗。記者張雅婷／攝影
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