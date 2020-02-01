7-ELEVEN創意公益行銷 吸引Z世代關注弱勢長輩

2020年7-ELEVEN把愛找回來第一季公益募款邀請擁有百萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」，為7-ELEVEN量身打造2款立體造型零錢袋，分別為充滿喜慶的「年節款」與粉嫩色系的「春天款」。圖/7-ELEVEN 提供 分享 facebook

高齡化、少子化帶來的隱憂，政府、企業紛紛推出相關的政策、服務、商品因應，7-ELEVEN把愛找回來公益募款早於2014年起關注弱勢長輩問題，不僅提供門市零錢捐、ibon慈善募款、節令認捐預購、OPEN POINT愛心捐點服務等多元線上線下的公益服務幫助公益團體募集群眾愛心，更透過創意、趣味、整合線上線下的公益行銷手法，吸引年輕人關注銀髮海嘯議題。2020年7-ELEVEN第一季公益募款與天主教中華聖母基金會合作的「老老重擔，有你救好」計畫，首度與擁有廣大粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」合作，為7-ELEVEN量身打造可愛立體造型的愛心零錢捐袋，即日起民眾可以免費至全台門市索取外，可透過好攜帶的愛心零錢袋，將身上的零錢裝滿再捐出來，一起幫助老老照顧家庭可以舒緩沈重的照顧負擔。

為了讓年輕世代能更貼近關注弱勢長輩需求，並喚醒起身做公益的具體行動力，7-ELEVEN把愛找回來公益平台觀察2019年公益募款現象發現，觸動年輕世代除了議題溝通外，「立體造型零錢捐袋」、「社群傳散」、「公益行動咖啡車」、「AR互動捐款」等創新做法，是吸引年輕人關注銀髮海嘯議題新趨勢。

7-ELEVEN指出，透過擁有百萬粉絲的「 7-ELEVEN把愛找回來 」Facebook粉絲團，透過影片、互動遊戲、創意貼文等作法，像是去年與臺灣吧、怪奇事務所、只要有人社群顧問攜手合作，將生硬的議題轉化為創意素材，像是以擬人化的一元ㄎㄡㄎㄡ大冒險動畫觸及300萬人次、透過密室解密遊戲提升與網友的互動率，以吸引更多消費者關注弱勢長輩議題，成功凝聚公益關注力；與人氣肖像白白日記、怪奇事務所合作在全台門市放置創意造型零錢捐袋，吸引搶拿收藏；更首創結合集團資源駛出「OPEN! LOVE愛的行動咖啡車」，全台巡迴，吸引近3,000人參加，線上線下觸及率超過兩千萬人次；更首創運用AR互動技術推出線上的「AR分享愛」公益活動，以趣味的互動遊戲、體驗活動，刺激民眾到門市投下一「幣」之力，幫助弱勢長輩改善生活起居。

7-ELEVEN把愛找回來公益募款自2018年首創業界推出零錢捐袋，呼籲民眾愛心袋著走、裝滿捐回來，且自2019年首次推出可愛立體造型零錢捐袋引發年輕Z世代熱烈迴響後，2020年第一季全新設計首次邀請擁有百萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」，為7-ELEVEN量身打造2款立體造型零錢袋，分別為充滿喜慶的「年節款」與粉嫩色系的「春天款」外，第一季公益廣告更透過虛實融合的概念，將天主教中華聖母3個不同樣貌的老老照顧個案，重新編寫成單一故事呈現出老老照顧家庭食、醫、住、行各方便的困難與不便，透過「黃阿瑪的後宮生活」栩栩如生的動畫帶領民眾看見老老照顧家庭的樣貌，呼籲大家一起重視老老照顧議題，一起到7-ELEVEN投下一「幣」之力幫助弱勢長輩。