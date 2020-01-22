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修道院女學生裝扮 香奈兒高訂秀重回奧巴辛的童年時光

2020-01-22 14:23聯合報 記者吳曉涵／即時報導

熟悉時尚品牌歷史的人應該都知道，香奈兒創辦人嘉柏麗香奈兒女士（Gabrielle Chanel，又稱Coco Chanel）是在法國奧巴辛修道院長大的，這段她不太喜歡提起的回憶卻總是出現在她的設計中，無論是宅邸裝璜、珠寶型態、服裝配色等等，都充滿了兒時修道院裡的熟悉景象。

昨日落幕的香奈兒2020春夏巴黎高級訂製大秀，創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard）帶大家回到香奈兒女士的這段過去，將巴黎大皇宮幻化為奧巴辛修道院，服裝的每個細節和輪廓，都能看見這個孕育香奈兒女士成長之地的各種元素，像是走廊地面上鋪飾的星星圖騰徽章紋路、玻璃窗花上的幾何交織圖案、嚴謹的黑白配色、修道服罩衫等，整體散發一種莊嚴寧靜的安定感，再透過工坊的細膩工藝注入優雅的現代時裝魅力。

取自宗教服飾特色設計的各種大領片是最鮮明的造型之一，可以是有稜有角的銳利型態，也可以是波浪花朵狀的柔美樣貌，或是罩上一層蕾絲、刺繡，更顯浪漫。搭配直身線條剪裁的斜紋軟呢套裝、洋裝，白色短襪配樂福鞋，重現保守的女學生裝扮。服裝上的刺繡、霧面粉彩亮片圖紋及繡花斗篷圖案等都呼應修道院的鋪面小石子路或拼接玻璃窗花，自然色系的細緻棉麻面料傳遞出修道院鄉間的純真魅力，蕾絲薄紗百褶開釦長洋裝上的彩色花朵，則是呼應修道院裡的花園景致。

按慣例壓軸出場的新娘禮服，配上可愛純真的彼得潘小圓領（Peter Pan collar），以縐綢喬其紗材質打造的開岔短裙look配紫藤花枝刺繡頭紗，既有傳統禮服的典雅，也帶著摩登年輕的現代感，呈現香奈兒新舊交融、率性而為的品牌精神。

與會來賓的部分，香奈兒品牌大使菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）、韓國流行歌手G-Dragon、法國女演員伊娃葛林（Eva Green）、艾莉班柏（Ellie Bamber）、卡洛琳德麥格雷特（Caroline de Maigret）、小松菜奈（Nana Komatsu）等人都穿著香奈兒服飾出席，其中最受矚目的就是G-Dragon和小松菜奈這對日前傳出復合有望的昔日戀人，尤其這是G-Dragon退伍後第一次參與的香奈兒大秀，身為潮流天王的他依然選擇穿上香奈兒女裝，以2020度假系列的淡粉色斜紋軟呢外套配印花襯衫、報童帽現身，自行搭配造型別針，可愛又俏皮，也讓場外粉絲紛紛搶拍這位韓國流行天王的身影。

服裝上每個細節都能看見修道院裡的各種元素，像是走廊地面上鋪飾的星星圖騰徽章紋路、...
服裝上每個細節都能看見修道院裡的各種元素，像是走廊地面上鋪飾的星星圖騰徽章紋路、玻璃窗花上的幾何交織圖案等等。圖／香奈兒提供
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服裝上的刺繡、霧面粉彩亮片圖紋及繡花斗篷圖案等都呼應修道院的鋪面小石子路或拼接玻...
服裝上的刺繡、霧面粉彩亮片圖紋及繡花斗篷圖案等都呼應修道院的鋪面小石子路或拼接玻璃窗花。圖／香奈兒提供
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香奈兒2020春夏巴黎高級訂製大秀，創意總監維吉妮維婭帶大家回到香奈兒女士的這段...
香奈兒2020春夏巴黎高級訂製大秀，創意總監維吉妮維婭帶大家回到香奈兒女士的這段過去，將巴黎大皇宮幻化為奧巴辛修道院。圖／香奈兒提供
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服裝上每個細節都能看見修道院裡的各種元素，像是走廊地面上鋪飾的星星圖騰徽章紋路、...
服裝上每個細節都能看見修道院裡的各種元素，像是走廊地面上鋪飾的星星圖騰徽章紋路、玻璃窗花上的幾何交織圖案等等。圖／香奈兒提供
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香奈兒2020春夏巴黎高級訂製大秀，創意總監維吉妮維婭帶大家回到香奈兒女士的這段...
香奈兒2020春夏巴黎高級訂製大秀，創意總監維吉妮維婭帶大家回到香奈兒女士的這段過去，將巴黎大皇宮幻化為奧巴辛修道院。圖／香奈兒提供
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低調奢華的優雅注入了雅致的輕盈感。圖／香奈兒提供
低調奢華的優雅注入了雅致的輕盈感。圖／香奈兒提供
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領片有的是稜有角的銳利型態，也有波浪花朵狀的柔美樣貌，或是罩上一層蕾絲、刺繡，更...
領片有的是稜有角的銳利型態，也有波浪花朵狀的柔美樣貌，或是罩上一層蕾絲、刺繡，更顯浪漫。圖／香奈兒提供
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領片有的是稜有角的銳利型態，也有波浪花朵狀的柔美樣貌，或是罩上一層蕾絲、刺繡，更...
領片有的是稜有角的銳利型態，也有波浪花朵狀的柔美樣貌，或是罩上一層蕾絲、刺繡，更顯浪漫。圖／香奈兒提供
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按慣例壓軸出場的新娘禮服，以縐綢喬其紗材質打造的開岔短裙look配紫藤花枝刺繡頭...
按慣例壓軸出場的新娘禮服，以縐綢喬其紗材質打造的開岔短裙look配紫藤花枝刺繡頭紗，既有傳統禮服的典雅，也帶著摩登年輕的現代感。圖／香奈兒提供
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直身線條剪裁的斜紋軟呢套裝、洋裝，白色短襪配樂福鞋，重現保守的女學生裝扮。圖／香...
直身線條剪裁的斜紋軟呢套裝、洋裝，白色短襪配樂福鞋，重現保守的女學生裝扮。圖／香奈兒提供
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香奈兒2020春夏巴黎高級訂製大秀，創意總監維吉妮維婭帶大家回到香奈兒女士的這段...
香奈兒2020春夏巴黎高級訂製大秀，創意總監維吉妮維婭帶大家回到香奈兒女士的這段過去，將巴黎大皇宮幻化為奧巴辛修道院。圖／香奈兒提供
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服裝上每個細節都能看見修道院裡的各種元素，像是走廊地面上鋪飾的星星圖騰徽章紋路、...
服裝上每個細節都能看見修道院裡的各種元素，像是走廊地面上鋪飾的星星圖騰徽章紋路、玻璃窗花上的幾何交織圖案等等。圖／香奈兒提供
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領片有的是稜有角的銳利型態，也有波浪花朵狀的柔美樣貌，或是罩上一層蕾絲、刺繡，更...
領片有的是稜有角的銳利型態，也有波浪花朵狀的柔美樣貌，或是罩上一層蕾絲、刺繡，更顯浪漫。圖／香奈兒提供
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取自宗教服飾特色設計的各種大領片是最鮮明的造型之一。圖／香奈兒提供
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