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貓奴速速接駕 7-ELEVEN公益募款愛心大使「黃阿瑪」快閃活動

2020-01-27 10:00聯合新聞網 聯合數位文創

公益愛心大使「黃阿瑪」也將透過實際行動，邀請粉絲們一起來做愛心。圖/7-ELEV...
公益愛心大使「黃阿瑪」也將透過實際行動，邀請粉絲們一起來做愛心。圖/7-ELEVEN 提供。
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7-ELEVEN與天主教中華聖母基金會2020年第一季公益募款活動已經於全台超過5,600家7-ELEVEN門市起跑，在農曆年節連假的最後一天，公益愛心大使「黃阿瑪」也將透過實際行動，邀請粉絲們一起來做愛心，自1/29(三)起，展開為期近一個半月的愛心快閃活動，喜歡「黃阿瑪的後宮生活」的粉絲們也趕緊帶著愛心零錢袋跟著「黃阿瑪」伸出援手，一起幫助老老照顧弱勢家庭吧。

黃阿瑪愛心快閃活動第一站將於初五(1/29)下午2點在台北華山文創園區大草原起跑(若遇雨則改至7-ELEVEN華山門市，並於7-ELEVEN把愛找回來粉絲團公告)，粉絲們只要現場排隊就有機會和「黃瑪瑪」一起合照，限額30名，現場也會發送充滿喜慶的「年節款」特製立體造型零錢袋，歡迎將身上的零錢投入造型零錢袋現場捐出，或者帶回家裝滿，再到7-ELEVEN門市投入零錢箱捐出來，幫助老老照顧弱勢家庭；之後「黃阿瑪」也將快閃西門町及淡水，活動每場次名額有限，貓奴們快來速速接駕吧。

公益愛心大使「黃阿瑪」也將透過實際行動，邀請粉絲們一起來做愛心。圖/7-ELEV...
公益愛心大使「黃阿瑪」也將透過實際行動，邀請粉絲們一起來做愛心。圖/7-ELEVEN 提供。
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~2020年第一季7-ELEVEN公益募款愛心大使「黃阿瑪」快閃活動訊息~

活動地點與日期：

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活動時間: 14:00(13:50 開始發放號碼牌)

活動方式:現場排隊領取號碼牌與「黃瑪瑪」一起拍照，並歡迎捐出零錢幫助老老照顧弱勢家庭。

活動訊息若有變更，內容將公布於 「7-ELEVEN把愛找回來」官方Facebook

愛心快閃弱勢家庭募款

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