7.6萬盆當季花草打造北市觀山河濱美景 鸕鶿大軍也現身

台北市觀山河濱公園日前透過約7萬6千多盆當季草花打造成約2067平方公尺的花海，目前約有7成以上草花盛開，民眾春節一遊不僅能在花海在間嬉戲，欣賞數種水鳥裝置藝術，夠幸運還可見證鸕鶿大軍盤旋飛越的奇景。

台北市水利處說，河濱公園是春節期間民眾出遊好去處，趕在農曆年前於觀山河濱公園基隆河5號疏散門前綠地營造特色花海，使用約7萬6千多盆當季草花，如常見的一串紅、一串紫、四季秋海棠、孔雀草、黃花瑪格麗特、非洲鳳仙花、香堇菜、三色堇，以及大眾十分喜愛的羽葉薰衣草，透過鮮明色彩鋪排充滿生命力的幾何圖騰。

水利處表示，觀山花海目前約有7成以上草花盛開，而一串紅、一串紫及黃花瑪格麗特的花苞正蓄勢待放，即日起即可前往觀賞，花況預計元宵節前全面盛開，可一路觀賞至3月下旬。

花海內另有數隻小白鷺、小水鴨、洋燕及紅冠水雞等河濱鳥類意象裝置藝術穿插其中，這些都是回收材質製作的Q版鳥類裝置藝術。同時，來自北方的嬌客鸕鶿大軍，近期也現身周邊河道覓食，黑壓壓在空中盤旋，場面十分壯觀。

水利處表示，鸕鶿屬於冬候鳥，體長達78至86公分，為大型群聚性鳥種，以魚類為主食，是捕魚高手，牠們喜歡成群結隊外出覓食。花海附近的基隆河畔高速公路橋至麥帥二橋段間，在清晨或黃昏的退潮時段，有機會可以看到牠們整群飛起掠過天際。想春遊的民眾可參考台北市河濱賞花地圖（https://reurl.cc/NaK6ne）。

●交通資訊：觀山河濱公園（基隆河5號疏散門）

捷運：

搭乘捷運松山新店線至「南京三民站」，從4號出口出來，左轉至「南京東路五段251巷」，沿「南京東路五段251巷」直行至「健康路」右轉，沿「健康路」直走，見「塔悠路」左轉，直行約500公尺，右側可見「基隆河5號疏散門」，花海區即在進門後左側停車場前方

公車：

搭63、286(副)、307、藍27、棕1、民生幹線公車，至「新東里」站牌下車，步行至民生塔悠路口右轉進觀山(基5號)疏散門→達觀山河濱公園。

自行開車：