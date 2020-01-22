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邂逅「愛的迫降」！YSL愛心蛇爬上金管唇膏，2020限定

2020-01-22 13:20聯合報 記者劉小川／台北即時報導

情人節即將到來，單身的人別氣餒，熱戀中的人則要讓愛情更升溫。YSL為情人節端出限定套餐，無論想脫單、愛情長跑想點燃溫度，都能讓妳在情人節「為愛迫降」。

2020年情人節，意味著「愛你愛你」讓愛更緊密，當然臉上光芒一刻也不能鬆懈。YSL將金色方管上烙印著聖羅蘭先生的炙熱標誌，因為愛而纏繞、因為愛而魂牽夢縈的「蛇」，是欲望的象徵，更是YSL先生賦予女性的曲線與神秘吸引代表。

兩款當紅商品奢華緞面唇膏、超模聚焦明彩筆均推出「愛戀纏綿版」，奢華緞面唇膏有#110嗜愛、#114追尋、#119燃情、#120窒息等4款，喚醒最瘋狂愛戀的潛能，纏繞化為愛心形狀標誌，印上大膽LOVE，彷彿是一張發出邀請熱戀的神秘請卡。緞面唇膏一抹招桃花，更是讓愛升溫的添加劑，明采筆像是勾勒出幸福與愛戀的形狀。更有禮盒可以一次把4支唇膏帶回家。

想要送給另一半，讓愛情加溫，則有YSL愛戀纏綿奢華唇彩禮盒，內含奢華緞面唇膏與恆久完美氣墊粉餅，讓談戀愛更有好氣色。愛戀纏綿慾望巴黎禮盒中，則有奢華緞面唇膏、慾望巴黎淡香愛戀纏綿版，讓自己渾身散發迷人的香氣。

YSL推出了LOVE套餐讓各位盡情享受美好的愛戀，YSL 愛戀纏綿奢華唇彩禮盒(奢華緞面唇膏+恆久完美氣墊粉餅)，想要容光煥發的好氣色，絕不可錯過。YSL 愛戀纏綿慾望巴黎禮盒(奢華緞面唇膏+慾望巴黎淡香 愛戀纏綿版）擁有好氣色，也要渾身散發著迷人的香氣。

YSL限量「愛戀纏綿」系列，全台2月1日限量上市。

YSL奢華緞面唇膏（左）#119 燃情、（右）#120窒息／1,480元。圖／Y...
YSL奢華緞面唇膏（左）#119 燃情、（右）#120窒息／1,480元。圖／YSL提供
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YSL超模聚焦明采筆／1,780元。圖／YSL提供
YSL超模聚焦明采筆／1,780元。圖／YSL提供
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YSL奢華緞面唇膏（左）#110嗜愛、（右）#114追尋／1,480元。圖／YS...
YSL奢華緞面唇膏（左）#110嗜愛、（右）#114追尋／1,480元。圖／YSL提供
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YSL愛戀纏綿情人節系列，打開妳愛的熱度。圖／YSL提供
YSL愛戀纏綿情人節系列，打開妳愛的熱度。圖／YSL提供
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YSL 愛戀纏綿奢華緞面唇膏4入組／5,920元。圖／YSL提供
YSL 愛戀纏綿奢華緞面唇膏4入組／5,920元。圖／YSL提供
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YSL 愛戀纏綿慾望巴黎禮盒（奢華緞面唇膏＋慾望巴黎淡香精 愛戀纏綿版） ／5,...
YSL 愛戀纏綿慾望巴黎禮盒（奢華緞面唇膏＋慾望巴黎淡香精 愛戀纏綿版） ／5,480元。圖／YSL提供
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YSL 愛戀纏綿奢華唇彩禮盒（奢華緞面唇膏＋恆久完美氣墊粉餅）／3,780元。圖...
YSL 愛戀纏綿奢華唇彩禮盒（奢華緞面唇膏＋恆久完美氣墊粉餅）／3,780元。圖／YSL提供
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