俏皮又有年味 「鼠」你最時尚

農曆金鼠年即將到來，在大家的印象中，生肖屬鼠的人都特別聰明，想讓自己新的一年多點靈巧，各式各樣有著鼠圖騰的飾品、配件，既應景又年味十足，值得犒賞自己一番。

金鼠項鍊 喜洋洋

Folli Follie也推出農曆生肖限定版項鍊「Lucky Rat」，俏皮可愛的金鼠造型，飾以閃亮精美的寶石，為新的一年帶來滿滿幸運。其中，金鼠擁抱著方形切割的紅色鋯石，閃亮耀眼且喜氣洋洋，並以品牌最經典的Haert4Heart四葉幸運草標識打造，拜年、走春、踏青，都能展現耀眼動人的光彩。

Lucky Rat系列項鍊。 圖／Folli Follie提供 分享 facebook

一家之鼠 吊飾精緻

法國精品MOYNAT以一鼠之家原型童書著作「Stuart Little」主角史都華作為今年主角推出兩款Mosaïque皮革鑲嵌吊飾，以及伴隨濃厚節慶氣息卻不張揚的胭脂紅、呼應鼠年的斑鳩灰適合出席各式場合與用途的經典包款喜迎鼠年財氣。

法國精品MOYNAT推出適合各式場合的斑鳩灰包款。 圖／MOYNAT提供 分享 facebook

點睛品 金鼠討吉利

點睛品也推出一系列鼠年金飾新品，將金鼠的各種可愛俏皮模樣以精湛黃金工藝完美呈現，不論是點睛品Charme可愛系列「足金機靈鼠」或是「聰明鼠串飾」，都讓人忍不住讚嘆，原來老鼠造型飾品也可以這麼可愛。

可愛小鼠手抱珍珠，趣味與浪漫兼具。 圖／點睛品提供 分享 facebook

錢鼠Rita 玩心大發

Tory Burch則推出討喜又帶有貴氣的錢鼠Rita（麗塔）一同慶新年，Rita穿著優雅的軟呢外套，領口搭配祖母綠的皮革緄邊，胸口縫製金色雙T Logo珍珠母貝鈕釦，左手提著迷你小包，右邊口袋還放著她最愛的起士，擬人化的造型讓人莞爾一笑。

Tory Burch推出討喜又帶有貴氣的錢鼠Rita。 圖／Tory Burch提供 分享 facebook

萬寶龍生肖筆

萬寶龍則有以老鼠為主題的生肖與符號系列的書寫工具，在銀筆蓋上以手工鐫刻細膩的老鼠與葫蘆，代表財富與長壽，並精緻鐫刻象徵吉祥的中國祥雲紋和元寶圖案。另外，畫龍點睛之處為筆尾鑲嵌生肖鼠的誕生石–石榴石，充滿祝福和期盼好運的寓意。

萬寶龍另一款鼠年代表作，則是品牌為致敬20年代電影大師華特迪士尼（Walt Disney）的著名人物系列。限量款1901筆身上以動態影像設計，當旋轉上方的圓筒時，即可看見忽隱忽現的米老鼠。特別款的外形設計靈感來自迪士尼樂園裡的單軌電車，筆夾設計靈感源於華特·迪士尼創作的首部動畫短片「汽船威力號」的煙囪，書寫工具採用米老鼠的代表顏色：黑、紅、黃組合。

萬寶龍鼠生肖系列512鋼筆。 圖／萬寶龍提供 分享 facebook

BURBERRY 紅色單品

BURBERRY也推出以鮮紅色妝點的系列商品，有著精緻剪裁與運動風的單品，Burberry代表性的Union運動鞋和Lola包亦推出全新款式。同時，在2020農曆新年系列中，亦可以見到取材自農曆十二生肖及搭配鼠年原創插畫的限量版Thomas Burberry Monogram圖案，此系列現已在全球特定商店上架販售。