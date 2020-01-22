美肌開光過好年！「精露膠囊」輕鬆擁有白潤光

美肌開光過好年！有「美容油天后」美名的法國頂級芳療保養品牌DARPHIN，繼2019年推出第一款植萃美容油安瓶-「維他命A精露膠囊」後，趁勝追擊2020再推出「維他命C&E精露膠囊」，訴求同時結合亮白有感的維他命C加上抗氧的維他命E，搭配親膚滋養的複方植物油，可養出有著白潤光澤的美肌。

DARPHIN指出，現代人喜歡根據每天的膚況，調整保養產品及步驟，這時「安瓶型」的密集修護保養品就相當適合常備手邊應用。無論是能加強撫紋修護的「維他命A精露膠囊」，或可亮白抗氧化的「維他命C&E精露膠囊」，高濃度的修護配方能增進肌膚光澤，使肌膚看起來更細緻有光采，且採單次使用的包裝方式，尤其非常便於旅行或出差時攜帶。

DARPHIN指出，「精露膠囊」建議在精華液後，乳霜前使用。

除了「精露膠囊」外，DARPHIN指出，冬季也必備「精油保養」，能在皮脂分泌降低時加強保濕滋潤度，其中，甘菊芳香精露因飽含德國洋甘菊精油，富含植物界過敏良藥「天藍烴」，除了療癒的香氣外，也能安撫肌膚敏感泛紅等不穩定狀況。