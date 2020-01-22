LV新系列New Formals男包問世 拯救商務人士壞品味

男模演繹路易威登New Formals系列Soft Trunk Brief Case Monogram Eclipse公事包12萬6,000元。圖／Louis Vuitton提供 分享 facebook

不要再說商務人士不夠時髦了，那是沒挑對搭配的包款，但沒關係還好有路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新New Formals系列袋包，拯救了紳士們的壞品味。

大家都愛LV不是沒有理由的，因為這個品牌總能重新定義包款的時髦度，而且不獨厚女性，在繼New Classics包款後，品牌針對商務人士的需求，打造出全新的New Formals系列袋包，一舉讓無趣的公事包，瞬間成為最帥單品。LV男裝藝術總監Virgil Abloh再度融入他的美學視角，重新詮釋傳統的公事包，打造出符合新生活風格的四款不同理想包款，成為所有商務行程的理想配件。像是Soft Trunk公事包就延續了New Classics系列的美學，並發揮LV的行李箱製作傳統，採用Lozine硫化纖維物料與金屬裝飾等招牌細節。有著箱型般的包身，可移除皮革姓名標籤、可調整肩帶，以及讓人便於拿取文件的外側口袋，展專業工藝，並提供攜帶隨身物品的方式，讓日常通勤也變得如旅行一般。

路易威登New Formals系列Sac Plat Horizontal Zippé Ombre Acajou公事包（上）12萬4,000元、 Cabas Business公事包13萬4,000元。圖／Louis Vuitton提供 分享 facebook

另外，採用拉鍊的Sac Plat Horizontal Zippé公事包呼應傳統Serviette公事包，並備Ombre Acajou皮革與Monogram Eclipse兩種版本。分別搭配了Monogram帆布姓名標籤與黑色皮革姓名標籤，同時還使用兩個窄式上手柄加上LV簽名，是一款推出就註定成為經典配件。還有結合白天與夜晚公事包的Cabas Business公事包，上手柄讓它手提起來更為舒適，前袋設計則讓人能立即取用需要文件，而可拆卸肩帶則在任何情況都能顯得優雅。眾多內袋讓能輕鬆裝入筆記型電腦，具備時髦設計，且在實用性上是這系列之最。

男模演繹路易威登New Formals系列Cabas Business公事包13萬4,000元。圖／Louis Vuitton提供 分享 facebook

男模演繹路易威登New Formals系列Sac Plat Horizontal Zippé Ombre Acajou公事包12萬4,000元。圖／Louis Vuitton提供 分享 facebook

男模演繹路易威登New Formals系列Cabas Business公事包13萬4,000元。圖／Louis Vuitton提供 分享 facebook

路易威登New Formals系列Steamer Taurillon Monogram公事包15萬3,000元。圖／Louis Vuitton提供 分享 facebook

男模演繹路易威登New Formals系列Soft Trunk Taurillon Monogram公事包14萬3,000元。圖／Louis Vuitton提供 分享 facebook

男模演繹路易威登New Formals系列Soft Trunk Taurillon Monogram公事包14萬3,000元。圖／Louis Vuitton提供 分享 facebook

男模演繹路易威登New Formals系列Soft Trunk Brief Case Monogram Eclipse公事包12萬6,000元。圖／Louis Vuitton提供 分享 facebook

男模演繹路易威登New Formals系列Steamer Taurillon Monogram公事包15萬3,000元。圖／Louis Vuitton提供 分享 facebook

路易威登New Formals系列Soft Trunk Taurillon Monogram公事包14萬3,000元。圖／Louis Vuitton提供 分享 facebook

男模演繹路易威登New Formals系列Sac Plat Horizon Zippe Monogram Eclipse公事包80,500元。圖／Louis Vuitton提供 分享 facebook