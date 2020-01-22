LV新系列New Formals男包問世 拯救商務人士壞品味

不要再說商務人士不夠時髦了，那是沒挑對搭配的包款，但沒關係還好有路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新New Formals系列袋包，拯救了紳士們的壞品味。
大家都愛LV不是沒有理由的，因為這個品牌總能重新定義包款的時髦度，而且不獨厚女性，在繼New Classics包款後，品牌針對商務人士的需求，打造出全新的New Formals系列袋包，一舉讓無趣的公事包，瞬間成為最帥單品。LV男裝藝術總監Virgil Abloh再度融入他的美學視角，重新詮釋傳統的公事包，打造出符合新生活風格的四款不同理想包款，成為所有商務行程的理想配件。像是Soft Trunk公事包就延續了New Classics系列的美學，並發揮LV的行李箱製作傳統，採用Lozine硫化纖維物料與金屬裝飾等招牌細節。有著箱型般的包身，可移除皮革姓名標籤、可調整肩帶，以及讓人便於拿取文件的外側口袋，展專業工藝，並提供攜帶隨身物品的方式，讓日常通勤也變得如旅行一般。
另外，採用拉鍊的Sac Plat Horizontal Zippé公事包呼應傳統Serviette公事包，並備Ombre Acajou皮革與Monogram Eclipse兩種版本。分別搭配了Monogram帆布姓名標籤與黑色皮革姓名標籤，同時還使用兩個窄式上手柄加上LV簽名，是一款推出就註定成為經典配件。還有結合白天與夜晚公事包的Cabas Business公事包，上手柄讓它手提起來更為舒適，前袋設計則讓人能立即取用需要文件，而可拆卸肩帶則在任何情況都能顯得優雅。眾多內袋讓能輕鬆裝入筆記型電腦，具備時髦設計，且在實用性上是這系列之最。
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