跟著貓小姐Ms.Cat辦年貨！南投市公所推「福貓迎金鼠」集字活動

圖／聯合數位文創提供 分享 facebook

這個鼠年特別不一樣！有別於以往農曆春節，多以當年度生肖作吉祥物，今年各地燈會均不約而同，推出貓造型主燈或舉辦周邊活動，用超萌貓咪吸引民眾目光，創造話題。



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南投市公所今年首次與貓小姐Ms.Cat合作，舉辦「老街慶新春．福貓迎金鼠」活動，以貓小姐Ms.Cat《台灣貓日子》繪本內作品「菜市場」為主視覺，為擁有百年歷史的南投公有市場換上新裝，讓老市場更添新意。



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南投市公所與全台最老的戲院「南投大戲院」攜手號召周邊商家，共同舉辦「福貓迎金鼠」集字活動，讓貓小姐Ms.Cat筆下十隻造型各異的貓咪，藏身於合作商家，即日起至國曆2月23日，於擺有貓小姐Ms.Cat立牌的攤商消費，即可獲得裝有尪仔標造型集字卡的紅包袋，集滿「福貓迎金鼠」五字，可於國曆2月23日當日於下庄仔福德宮兌換限量福袋。



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活動期間南投市公所加碼一萬份的「大筆進財」福袋，內有象徵「一元複始」的一元硬幣、藍田書院文昌帝君加持過的鉛筆、寓意「長壽如意」的南投意麵，讓民眾辦年貨能有滿滿驚喜。



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深受貓奴喜愛的貓小姐Ms.Cat，出版過《浮世貓繪》、《台灣貓日子》等繪本，溫柔又不失幽默的畫風，讓每隻貓都有著獨特可愛的外型，過著如人類般的生活、卻又擺脫不了貓性，讓看畫者都能會心一笑。

