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這就是冠軍的味道！十大長崎蜂蜜蛋糕伴手禮出爐

2020-01-22 10:26DailyView網路溫度計 綜合報導

有任何疑難雜症想了解？或是有想看的排名主題？點我題目

呷甜甜～好緣結得滿厝邊！

不管是歲末年終、到府拜訪、節日送禮、大小喜慶甚至是旅遊紀念，許多熱情的台灣人都會特別準備送禮自用兩相宜的美味伴手禮，感謝長官、同事或親朋好友的關照，並獻上誠摯的祝福。

其中最受網友歡迎的伴手禮，莫過讓人療癒感爆棚的蜂蜜、長崎蛋糕啦！因為它甜在嘴裡心花開的滋味，不僅大人小孩都喜愛，精緻外型與包裝也通通超體面！保證讓你一整年面子高高掛！

話不多說～現在就讓我們一起透過DailyView網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》的調查，看看網友公認最好味的十大蜂蜜、長崎蛋糕有哪些吧！

image source：17life

金格長崎蛋糕

1. 金格長崎蛋糕

什麼蛋糕「竟然會呼吸」！以「長崎蛋糕」聞名的老字號食品大廠「金格」，因承襲日本「長崎本舖」500年正統相傳的獨家慢火烘焙工法，堅持使用100%純正龍眼蜜與上選雞蛋等嚴選食材，100%甜而不膩，口感香醇濕潤又極富彈性，吃進嘴裡就能感受到蛋糕本體在舌頭上跳躍，生動的口感被稱是「會呼吸的蛋糕」，40年來一直香醇的記憶活在消費者心中。

而「金格」長崎蛋糕的長紅祕密，在於每一塊都堅持做到6公分黃金高度，口口吃得到日式職人態度與達人精神，完美主義下的堅持，讓長崎蛋糕成為網友必敗的口袋名單，也很適合年節送禮、訂婚喜餅、彌月蛋糕喔！

金格長崎蛋糕

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image source：FB／金格 KONIG FOODS

2. 一之鄉

說到「一之鄉」，很多人腦中第一個閃過的招牌正是「龍眼花蜜蜂蜜蛋糕」，因為其不僅使用100%純天然龍眼蜂蜜，還標榜完全無添加任何一滴油、化學防腐劑與人工香料色素，對於講究健康養身的現代人來說，無疑是安心享用的好選擇。

此外，過去還有老饕大方分享一之鄉蜂蜜蛋糕的神吃法，表示將其放冷凍庫後再取出，不僅清涼消暑，還帶有微微彈牙口感，別有一番風味呢！

延伸閱讀：完美婚禮不能沒有它！10大錢花得最值得的「結婚財」

image source:FB／一之鄉

3. 黑船長崎蛋糕

緊接著，同樣使用日本傳統古法且當地製作的「黑船長崎蛋糕」，也令網友讚不絕口！其將雞蛋、糖跟小麥粉自然烘烤後，放入木盒內熟成24小時，再以低溫船運直送台灣，所以蛋糕吃起來不僅新鮮，口感還濃郁滑順。

更厲害的是，黑船的原味長崎蛋糕底層，還添加了風味獨特的「雙目糖」，結晶顆粒讓人大口咬下後，先是感受到喀滋喀滋的爽脆，接著糖入口即化，享受在嘴裡慢慢綻放出來的甜蜜氣息。

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image source:FB／黑船台灣 Quolofune Taiwan

4. 滋養製菓

在台北享負盛名的長青日本和果子專賣店「滋養製菓」，其蜂蜜蛋糕在同業中獨樹一格，因為使用特殊木製烤盤製成，細細品嚐，除了能嚼出天然蜂蜜細緻的甜味，外觀質地看起來也較一般蜂蜜蛋糕酥鬆，口感亦更為澎潤鬆軟，彷彿多了一股空氣感，非常適合想體驗不同以往蜂蜜蛋糕的網友朝聖哦！

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image source:滋養製菓官網

5. 橘村屋

再來，說到有別以往扎實蜂蜜蛋糕的翹楚，「橘村屋」自然也是當仁不讓，其中最有名的口味，正是藉由溫火烘焙，將濃濃蜂蜜香氣完全鎖在其中，咬下去綿密、入口後感覺飄在舌尖上的「雲朵蜂蜜蛋糕」！據說不少人因為這神奇口感，忍不住一口接一口，嘴巴完全停不下來！

延伸閱讀：鳳梨酥、珍奶過氣？新台灣之光登全球50大甜點 評審：它沒對手

image source:FB／橘村屋蛋糕 kitsumuraya

6. 初心菓寮

看到這你一定納悶，「初心菓寮」跟今天主題有什麼關係？傻孩子～店家菜單上販售的「加壽手以羅」其實就是長崎蛋糕啦！而且它同樣秉持「把簡單做到最好」的理念，無添加任何一滴油，僅以單純的麵粉、雞蛋、糖製作，底層也鋪上帶有焦糖香的「雙目糖」顆粒，口感層次十分細膩豐富，無論搭配無糖茶或黑咖啡都超絕配！

延伸閱讀：送禮送到人人喊讚！過年十大禮盒品牌網友大推這幾款

image source:FB／初心菓寮

7. 金錦町

你吃過「嵌金蛋糕」嗎？如果沒有，走過路過千萬別錯過「金錦町」！因為他們的蜂蜜蛋糕貴氣逼人，上頭蓋有一層厚厚金箔，保證叫收到的人驚豔不已，感受到金光閃閃、瑞氣千條的尊榮感！加上其蜂蜜蛋糕兼具賣相與美味，口感濕潤綿順之餘，淡雅蜂蜜香還會於嘴中釋放，因此不少鄉民都號稱自己可以一口氣嗑光一條。

延伸閱讀：外國人比你更懂吃！來臺必敗好食伴手禮「這豬」超欠買

image source:FB／金錦町 Jin Jin Ding

8. 南蠻堂

創立於民國60年（西元1971年），陪台灣人走過近半世紀的名店-台北西門町「南蠻堂」，不僅據說是台灣長崎蛋糕的創始者，還曾被外界譽為「台北第一名蜂蜜蛋糕」，因為其口感綿潤醇厚，吃起來不會乾口，同時還伴隨著著濃郁蛋香，加上包裝精緻，主視覺是討喜的紅色，因此深受老顧客的喜愛，長輩都稱之為「加壽蛋糕」。

延伸閱讀：舒芙蕾竟然才第三！盤點台灣人最愛法式甜點Top 20

image source:FB／南蠻堂加壽蛋糕

9. 巴堂蜂蜜蛋糕

﻿發跡自高雄，同樣人氣歷久不衰的「巴堂蜂蜜蛋糕」，成立於民國63年，堪稱南部最高級伴手禮！其蜂蜜蛋糕堅持百年傳統製法，打造出軟中帶Q的神妙口感，加上口口散發出的濃醇蜂蜜香，所以無論男女老少，吃過都愛不釋口、越咬越涮嘴，彷彿童年的甜美回憶，通通隨香氣撲鼻而來，浮現在腦海中。

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image source:巴堂蜂蜜蛋糕官網

10. 蓁古早味

「蓁古早味」的現烤蜂蜜蛋糕，自推出以來就人氣紅不讓，其不僅價格親切，真材實料的古早滋味，也讓營業時間總是門庭若市，吸引大批老饕朝聖。此外，蓁古早味還推出融合起司、草莓、巧克力等不同食材的口味，重新賦予老靈魂新生命，因此佳評如潮，不少吃過的人都驚呼「好呷到ㄟ彈舌」（台語）！

延伸閱讀：一層層剝開我的心…柔軟濕潤好甜蜜　北部千層蛋糕大特蒐

image source:蓁古早味官網

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2020年01月16日，約一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、FacebookPTT及各大討論區、部落格等，針對討論『長崎蛋糕、蜂蜜蛋糕』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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