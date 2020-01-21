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「馬大九」到台北永康街知高飯外送便當 大塊肉皮Q油光看了好餓

2020-01-21 19:26聯合報 記者柯意如／即時報導

台北永康街商圈最不缺的就是美食，前總統馬英九在2020過年前再次化身超人氣的「馬大九」，到永康街擔任一日美食外送員，片頭一開始，就來到永康街的知高飯名店「灶紅了 D.KA Bun-台灣老牌知高飯」幫忙外送便當。皮Q油光熱騰騰的滷肉鍋，大塊肉熱騰騰翻滾模樣，看了讓人肚子好餓啊，影片上架立刻引起網友熱烈討論。

「馬大九」化身一日外送員到永康街「灶紅了 D.KA Bun」送便當。圖／翻攝自馬...
「馬大九」化身一日外送員到永康街「灶紅了 D.KA Bun」送便當。圖／翻攝自馬英九臉書影片
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「馬大九」化身一日外送員到永康街「灶紅了 D.KA Bun」送便當。圖／翻攝自馬...
「馬大九」化身一日外送員到永康街「灶紅了 D.KA Bun」送便當。圖／翻攝自馬英九臉書影片
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部落客稱讚肉滷得透香，配料豐富。圖／IG @hayleiwu 提供
部落客稱讚肉滷得透香，配料豐富。圖／IG @hayleiwu 提供
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品嘗過永康街「灶紅了」餐點的部落客們分享，該店知高飯、豬腳麵、豬腳魯肉飯套餐等傳統料理都很受歡迎，也有各式小菜可供選擇。招牌餐點「玉華知高飯」加銅蓋上桌，一開蓋時候香氣四溢，搭配滷蛋跟滷豆腐等配料，拌著酸菜與豆類真的相當下飯，整體口味則算是醬汁較重的口感，走古早味路線，並略帶一點甜鹹的風味。

部落客稱讚湯匙一壓化絲的肉肉好吃。圖／IG @hayleiwu 提供
部落客稱讚湯匙一壓化絲的肉肉好吃。圖／IG @hayleiwu 提供
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酸菜搭配知高飯刺激食慾。圖／IG @hayleiwu 提供
酸菜搭配知高飯刺激食慾。圖／IG @hayleiwu 提供
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「玉華」知高飯起名源自創辦人的名字，這家位於永康街的餐廳品牌為「灶紅了 D.KA Bun-台灣老牌知高飯」（D.KA Bun為豬腳飯之台語諧音），裝潢是走簡潔的文青風路線，很有現代感，口味則來自老闆娘40年以上老店傳承手藝。詳細營業資訊可上店家臉書查詢。

永康街「灶紅了」是知高飯名店。圖／IG @hayleiwu 提供
永康街「灶紅了」是知高飯名店。圖／IG @hayleiwu 提供
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飯吃得乾乾淨淨，看到碗底長壽的一碗飯字樣。圖／IG @hayleiwu 提供
飯吃得乾乾淨淨，看到碗底長壽的一碗飯字樣。圖／IG @hayleiwu 提供
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永康街「灶紅了」菜單。圖／IG @hayleiwu 提供售價僅供參考以現場實...
永康街「灶紅了」菜單。圖／IG @hayleiwu 提供售價僅供參考以現場實際公布為準
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哪裡吃

灶紅了 D.KA Bun-台灣老牌知高飯

地址：台北市大安區永康街6巷13號1樓

玉華知高飯　150

售價僅供參考以店家實際公布為準

外送員

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