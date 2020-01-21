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春夏高訂／鄔瑪舒曼母子檔看DIOR 兒子帥出高顏值基因

2020-01-21 18:49聯合報 記者楊詩涵／即時報導

在羅丹美術館的花園，聳立了一座偌大的白色球體，這是藝術家Judy Chicago依照她心中的巨型女神雕像所設計，成為DIOR發表2020春夏高訂大秀的場地，在陽光照耀下，閃爍金色光輝的璀璨，服裝也以女神式的神聖、奢華氛圍展現。

今年80歲的Judy Chicago為美國女性主義藝術家，本名為Judy Cohen，後來將姓氏改為出生的城市名，她擅長以多元豐富的風格為女性主義發聲，有別於同期藝術家稜角分明的線條，偏好豐滿且具隱喻的取線，常運用螺旋、貝殼等圖案彰顯女性力量，知名創作為七○年代的大型裝置藝術「The Dinner Party」，目前典藏於紐約布魯克林博物館；她藉由作品探討世界各國古文明中女神的角色，也透過藝術重現女性神祇的特性，藉此揭示歷史中刻意淡化的女性存在。

秀上展出印度女性刺繡工匠打造的21張大型縫掛布，以英語和法語繡上問句「What if women ruled the world？（如果世界由女性主宰？）」，呼應Judy Chicago長期投身女性在人類史上地位的研究，也是DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri熱愛的命題，在本次合作中，Judy Chicago也透過繡滿數千朵花卉的地毯來映襯女性意念，讓伸展台有著宮廷風的氣派與浪漫。這場大秀與會嘉賓包括鄔瑪舒曼、萊文（Uma Thurman & Levon Roan Thurman Hawke）母子檔和女星新木優子，以及LVMH集團太子妃Natalia Vodianova等，匯集各世代女神的風采，而女神姿態的希臘式袍裝（Peplos）也是本系列主要剪裁，以代表智慧與勇氣的希臘女神雅典娜為靈感，點綴金色、麥穗，象徵源源不絕的女性創造能量。

本系列的希臘式垂墜晚裝服線條俐落，具結構性卻又有優美弧度。圖／DIOR提供
本系列的希臘式垂墜晚裝服線條俐落，具結構性卻又有優美弧度。圖／DIOR提供
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DIOR與藝術家Judy Chicago合作2020春夏高級訂製服。圖／DIOR...
DIOR與藝術家Judy Chicago合作2020春夏高級訂製服。圖／DIOR提供
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品牌經典刺繡工藝和金色麥穗飾品的點綴，展現女神的高貴奢華。圖／DIOR提供
品牌經典刺繡工藝和金色麥穗飾品的點綴，展現女神的高貴奢華。圖／DIOR提供
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日本女星新木優子以優雅的法式刺繡裙裝出席高訂秀。圖／DIOR提供
日本女星新木優子以優雅的法式刺繡裙裝出席高訂秀。圖／DIOR提供
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金色與麥穗為本季設計主軸，模特兒Ruth Bell開秀服裝的璀璨流蘇契合此主題。...
金色與麥穗為本季設計主軸，模特兒Ruth Bell開秀服裝的璀璨流蘇契合此主題。圖／DIOR提供
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LVMH集團太子妃Natalia Vodianova出席高訂秀。圖／DIOR提供
LVMH集團太子妃Natalia Vodianova出席高訂秀。圖／DIOR提供
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夏洛特．勒彭出席2020春夏高級訂製服大秀。圖／DIOR提供
夏洛特．勒彭出席2020春夏高級訂製服大秀。圖／DIOR提供
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女神式的褶襉剪裁運用在西服，展現俐落而華麗的線條。圖／DIOR提供
女神式的褶襉剪裁運用在西服，展現俐落而華麗的線條。圖／DIOR提供
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鄔瑪舒曼、兒子萊文舒曼霍克是高訂秀上的搶眼母子檔。圖／DIOR提供
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Judy Chicago以她心中的巨型女神雕像打造一個碩大的展場。圖／DIOR提...
Judy Chicago以她心中的巨型女神雕像打造一個碩大的展場。圖／DIOR提供
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象徵美與智慧希臘女神雅典娜是當季服裝靈感來源。圖／DIOR提供
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女星海莉班奈特出席DIOR 2020春夏高訂秀。圖／DIOR提供
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藝術家希臘女性主義

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