春夏高訂／鄔瑪舒曼母子檔看DIOR 兒子帥出高顏值基因
在羅丹美術館的花園，聳立了一座偌大的白色球體，這是藝術家Judy Chicago依照她心中的巨型女神雕像所設計，成為DIOR發表2020春夏高訂大秀的場地，在陽光照耀下，閃爍金色光輝的璀璨，服裝也以女神式的神聖、奢華氛圍展現。
今年80歲的Judy Chicago為美國女性主義藝術家，本名為Judy Cohen，後來將姓氏改為出生的城市名，她擅長以多元豐富的風格為女性主義發聲，有別於同期藝術家稜角分明的線條，偏好豐滿且具隱喻的取線，常運用螺旋、貝殼等圖案彰顯女性力量，知名創作為七○年代的大型裝置藝術「The Dinner Party」，目前典藏於紐約布魯克林博物館；她藉由作品探討世界各國古文明中女神的角色，也透過藝術重現女性神祇的特性，藉此揭示歷史中刻意淡化的女性存在。
秀上展出印度女性刺繡工匠打造的21張大型縫掛布，以英語和法語繡上問句「What if women ruled the world？（如果世界由女性主宰？）」，呼應Judy Chicago長期投身女性在人類史上地位的研究，也是DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri熱愛的命題，在本次合作中，Judy Chicago也透過繡滿數千朵花卉的地毯來映襯女性意念，讓伸展台有著宮廷風的氣派與浪漫。這場大秀與會嘉賓包括鄔瑪舒曼、萊文（Uma Thurman & Levon Roan Thurman Hawke）母子檔和女星新木優子，以及LVMH集團太子妃Natalia Vodianova等，匯集各世代女神的風采，而女神姿態的希臘式袍裝（Peplos）也是本系列主要剪裁，以代表智慧與勇氣的希臘女神雅典娜為靈感，點綴金色、麥穗，象徵源源不絕的女性創造能量。
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