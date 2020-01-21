春夏高訂／鄔瑪舒曼母子檔看DIOR 兒子帥出高顏值基因

在羅丹美術館的花園，聳立了一座偌大的白色球體，這是藝術家Judy Chicago依照她心中的巨型女神雕像所設計，成為DIOR發表2020春夏高訂大秀的場地，在陽光照耀下，閃爍金色光輝的璀璨，服裝也以女神式的神聖、奢華氛圍展現。

今年80歲的Judy Chicago為美國女性主義藝術家，本名為Judy Cohen，後來將姓氏改為出生的城市名，她擅長以多元豐富的風格為女性主義發聲，有別於同期藝術家稜角分明的線條，偏好豐滿且具隱喻的取線，常運用螺旋、貝殼等圖案彰顯女性力量，知名創作為七○年代的大型裝置藝術「The Dinner Party」，目前典藏於紐約布魯克林博物館；她藉由作品探討世界各國古文明中女神的角色，也透過藝術重現女性神祇的特性，藉此揭示歷史中刻意淡化的女性存在。