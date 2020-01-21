又一間！東區「飯BAR mini」熄燈 澄清：不是商圈沒落

以時髦中菜為主的連鎖餐廳「飯BAR」，旗下擁有飯BAR mini、飯BAR LiLi等不同品牌。近期位於東區商圈，創業於2016年5月的「飯BAR mini」於官方臉書團宣佈，預計將於1月31日結束營業，結束3年多的歷史。業者也澄清，歇業因素與商圈沒落無關。

飯BAR中餐以創意手法與擺盤，帶來老菜新作的用餐樂趣，供應有鞦韆晾肉架、水煮泡著牛片兒、甜在心螺絲卷、美人茶遇東坡肉等系列餐點，旗下共有飯BAR、飯BAR mimi、飯BAR Station、飯BAR Lili等不同品牌，近期更於南港商圈開設「越亮」餐廳，提供越南河粉料理。

針對歇業訊息，業者表示，飯BAR mini的退役與商圈沒落無關，主要是因為現有空間僅有59坪，加上硬體無法翻新等因素。為了提供消費者更舒服的環境、氛圍及體驗，因此暫時結束飯BAR mini營運。接下來會評估進駐百貨公司，也規劃轉型成為中式fine dining的模式，提供不同的用餐體驗。持有飯BAR發行的旅展餐券的消費者，仍可憑券至飯BAR旗艦店、 飯BAR Station、飯BAR LiLi等分店使用。