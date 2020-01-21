文豪也頌揚！Boucheron新推高級珠寶 是問號更是驚嘆號

高級珠寶最困難之處、在於詩意。詩意一如靈光、是不可預測的電石火。而從起心動念到付諸實品，考驗的更有工匠技藝，如何隨風潮的推演而進化。早從1879年問世的Boucheron「問號」珠寶，今年隨巴黎時裝周發表了全新的八款問號珠寶項鍊，華麗奪目，更是一次Boucheron的閃亮「驚嘆號」。

二十世紀文豪普魯斯特（Marcel Proust）曾在名著《追憶似水年華》提及Boucheron，普魯斯特如是註記：「Boucheron是巴黎女性的首選珠寶商，無論她們是何身家背景、所處何種境遇。」這意味著：Boucheron的創辦人Frédéric Boucheron具備的敏銳觀察與具現力，透過設計出風格特殊的珠寶，帶領巴黎的女性從千篇一律的日常中解放以靈光和歡愉。