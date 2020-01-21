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文豪也頌揚！Boucheron新推高級珠寶 是問號更是驚嘆號

2020-01-21 17:10聯合報 記者釋俊哲╱台北即時報導

高級珠寶最困難之處、在於詩意。詩意一如靈光、是不可預測的電石火。而從起心動念到付諸實品，考驗的更有工匠技藝，如何隨風潮的推演而進化。早從1879年問世的Boucheron「問號」珠寶，今年隨巴黎時裝周發表了全新的八款問號珠寶項鍊，華麗奪目，更是一次Boucheron的閃亮「驚嘆號」。

二十世紀文豪普魯斯特（Marcel Proust）曾在名著《追憶似水年華》提及Boucheron，普魯斯特如是註記：「Boucheron是巴黎女性的首選珠寶商，無論她們是何身家背景、所處何種境遇。」這意味著：Boucheron的創辦人Frédéric Boucheron具備的敏銳觀察與具現力，透過設計出風格特殊的珠寶，帶領巴黎的女性從千篇一律的日常中解放以靈光和歡愉。

「問號」珠寶早在140年問世，除了具備強烈的幾何線條，這回更在新任創意總監Claire Choisne指導下，但來八款全新設計。以繡球花造型出發的「Nuage De Fleurs」項鍊來自Claire Choisne對於繡球花的印象：簡單純粹與謙卑，細心鑲嵌的珍珠母貝，細膩散發著自然溫潤的光芒，和煦而雋永；又名鴛鴦草、金銀花的「忍冬草」，其翻飛的花瓣流暢蜿蜒、耀眼金黃，復令人聯想到中古世紀的華麗富裕。Claire Choisne並表示：「（問號項鍊）...它以極具現代感的造型設計頌揚自由的表達方式、無懼歲月...於我而言，這才是高級珠寶的精髓所在。」

由於問號項鍊不對稱的設計，從草稿到寶石鑲嵌，都高度考驗著珠寶金工技藝。圖╱Bou...
由於問號項鍊不對稱的設計，從草稿到寶石鑲嵌，都高度考驗著珠寶金工技藝。圖╱Boucheron提供
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Boucheron，Goutte De Perle問號項鍊，鑲嵌197顆圓形鑽石...
Boucheron，Goutte De Perle問號項鍊，鑲嵌197顆圓形鑽石與11顆南洋珍珠，595萬。圖╱Boucheron提供
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Feuilles d’Acanthe問號項鍊以忍冬草為靈感，蜿蜒娥娜。黃K金，鑲...
Feuilles d’Acanthe問號項鍊以忍冬草為靈感，蜿蜒娥娜。黃K金，鑲嵌319顆圓形鑽石約3.74克拉，710萬。圖╱Boucheron提供
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