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草莓季到！食藥署揪出千餘公斤進口農藥超標

2020-01-21 16:51聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

冬天草莓季登場啦！不僅咖啡廳紛紛推出草莓甜點，鋪上滿滿的草莓，民眾也會買上一盒鮮紅欲滴的草莓。但是食藥署公布邊境查驗結果，其中自波蘭進口的冷凍草莓以及自日本進口的新鮮草莓共一千多公斤，被驗出殘留農藥超標，皆已全數退運或銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥氟尼胺定量極限為0.01ppm，自日本進口的生鮮草莓，共172.8公斤，被檢出殘留農藥氟尼胺0.32 ppm，超標32倍。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，氟尼胺為一種殺蟲劑，為低毒性，致癌性方面美國環保署則是曾經在動物實驗發現有致肺癌的風險，但在人體上並無實證，每日容許攝取量（ADI）則為每公斤可食用0.07毫克，以60公斤成人計算約為4.2毫克，上述驗出殘留量超標的草莓，需吃進10公斤才有可能造成危害。

另外，自波蘭進口的冷凍草莓共1075公斤，則因我國並未核准使用農藥Fenhexamid，卻被檢出殘留0.02 ppm。兩項產品皆已全數退運或銷毀。

顏宗海表示，由於農產品為隨機抽驗，因此不論進口或本國產的農產品都有可能有農藥殘留的問題，尤其農業藥物毒物試驗所曾公布2017年蔬果農藥殘留監測報告，顯示農藥殘留最嚴重的水果第一名便是草莓，因此建議買回家最好先清洗再食用。而坊間流傳可用小蘇打水、鹽水或是蔬果清潔劑清洗，但顏宗海說使用流動的清水沖洗10到15分鐘，並搭配軟毛刷還是最好的方式。

本次食藥署公布邊境查驗結果共計20件產品不合格，除草莓外另有日本「NISSYOU」的鮮金柑兩批被驗出農藥殘留，由於該公司上周也有兩批鮮金柑發現農藥殘留不合格，陳慶裕表示將針對進口商加強逐批檢驗。

波蘭進口冷凍草莓驗出農藥超標，已全數退運或銷毀。圖／食藥署提供
波蘭進口冷凍草莓驗出農藥超標，已全數退運或銷毀。圖／食藥署提供
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日本進口生鮮草莓驗出農藥超標，已全數退運或銷毀。圖／食藥署提供
日本進口生鮮草莓驗出農藥超標，已全數退運或銷毀。圖／食藥署提供
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農藥殘留超標

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