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超難搶！4款「招桃花」限量脣膏 居然有買不到的夯色

2020-01-21 16:32聯合報 記者劉小川／台北即時報導

開春就要畫上全新的唇彩來招好運，眾多當紅熱賣的唇膏也紛紛換上限定版新春或情人節包裝，意圖使人狂掃入手，包括YSL、迪奧、蘭蔻與雅詩蘭黛等，均推出限定包裝唇膏，要搶要快！

蘭蔻絕對完美鑽石霧光唇膏#274、絕對完美迷霧唇膏#196（2020情人節限定版）／1,200元

為了即將到來的情人節，蘭蔻旗下賣最好的絕對完美鑽石霧光唇膏、絕對完美迷霧唇膏，各推出一款獨特的「天鵝絨」超夢幻包裝，還搭配最夯色款，2月1日開賣，每櫃平均只配貨10支。

限定包裝的絕對完美鑽石霧光唇膏#274，被稱為「人間最美奶茶色」，根本是一上市就秒殺的色號，具有完美的保濕顯色，一擦就是滿滿溫柔感；絕對完美迷霧唇膏則是#196，則是黃皮救星的超顯白橘紅色，抹去唇紋的效果極強。

YSL情挑誘光水唇膏（星願限量版）／1,300元

YSL粉絲人手一支的「情挑誘光水唇膏」，在1月25日正式推出「星願限量版」，共有全新7色，在金色管身上，多了漫天繁星造型，意欲為「一星一意」。

情挑誘光水唇膏具有65%保養精油，水亮色澤顏色超迷人，全新7色中，熱門色有#76黑夜黯紅，豆沙棕色凸顯女人迷人的魅力、#91前衛赤裸是溫柔的玫瑰紅、#92獵愛戰袍是超顯白的辣椒紅，絕對是新年必備的唇膏之一。

Dior迪奧藍星唇膏（愛戀印記珍藏版#520、#999）／1,350元

想要招桃花歡慶情人節，迪奧藍星唇膏推出「愛戀印記珍藏版#520」，轉出口紅，就會出現滿滿的「LOVE」，根本就是招桃花的首選，也適合男生買給女友。想要當個霸氣的女人，就不能錯過#999色號唇膏，一抹展現優雅與自信感，讓妳霸氣出場，也是象徵兩人愛情999。

迪奧藍星唇膏顯色、飽和、滋潤，另外推薦#422奶茶棕、#468玫瑰色調，一擦就能展現出優雅氣質，再搭配灰階色調的眼影，更凸顯妝感與氣質。

雅詩蘭黛絕對慾望奢華潤唇膏（好運滿滿限定包裝）／1,200元

雅詩蘭黛則帶來滿滿的祥雲福氣，「絕對慾望奢華潤唇膏」換上好運滿滿限定包裝，紅色管身上多了祥雲的標誌，代表吉祥滿溢，這款潤唇膏採用高度光感顯色科技，搭配玻尿酸膠囊科技，一擦上就有滿滿保濕感。

蘭蔻絕對完美鑽石霧光唇膏、絕對完美迷霧唇膏，推出「天鵝絨」情人節限定包裝／各1,...
蘭蔻絕對完美鑽石霧光唇膏、絕對完美迷霧唇膏，推出「天鵝絨」情人節限定包裝／各1,200元。圖／蘭蔻提供
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YSL情挑誘光水唇膏「星願限量版」／1,300元。圖／YSL提供
YSL情挑誘光水唇膏「星願限量版」／1,300元。圖／YSL提供
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YSL情挑誘光水唇膏「星願限量版」／1,300元。圖／YSL提供
YSL情挑誘光水唇膏「星願限量版」／1,300元。圖／YSL提供
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迪奧藍星唇膏 愛戀印記珍藏版#999／1,350元。圖／Dior提供
迪奧藍星唇膏 愛戀印記珍藏版#999／1,350元。圖／Dior提供
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蘭蔻絕對完美鑽石霧光脣膏#274 （2020情人節限定版）／1,200元。圖／蘭...
蘭蔻絕對完美鑽石霧光脣膏#274 （2020情人節限定版）／1,200元。圖／蘭蔻提供
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YSL情挑誘光水唇膏「星願限量版」／1,300元。圖／YSL提供
YSL情挑誘光水唇膏「星願限量版」／1,300元。圖／YSL提供
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YSL情挑誘光水唇膏「星願限量版」#76黑夜黯紅／1,300元。圖／YSL提供
YSL情挑誘光水唇膏「星願限量版」#76黑夜黯紅／1,300元。圖／YSL提供
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YSL情挑誘光水唇膏「星願限量版」#91前衛赤裸／1,300元。圖／YSL提供
YSL情挑誘光水唇膏「星願限量版」#91前衛赤裸／1,300元。圖／YSL提供
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蘭蔻絕對完美鑽石霧光唇膏、絕對完美迷霧唇膏，推出「天鵝絨」情人節限定包裝／各1,...
蘭蔻絕對完美鑽石霧光唇膏、絕對完美迷霧唇膏，推出「天鵝絨」情人節限定包裝／各1,200元。圖／蘭蔻提供
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雅詩蘭黛絕對慾望奢華潤唇膏「好運滿滿限定版」／1,200元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛絕對慾望奢華潤唇膏「好運滿滿限定版」／1,200元。圖／雅詩蘭黛提供
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YSL情挑誘光水唇膏「星願限量版」#92獵愛戰袍／1,300元。圖／YSL提供
YSL情挑誘光水唇膏「星願限量版」#92獵愛戰袍／1,300元。圖／YSL提供
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情人節蘭蔻YSL

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