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進軍頂級珠寶市場 LV斥資買下世上第二大鑽石

2020-01-21 16:21聯合報 記者曾智緯／即時報導

2019年4月時，加拿大礦商在南非波札那的礦區，採集到重達約1,758克拉的鑽石...
2019年4月時，加拿大礦商在南非波札那的礦區，採集到重達約1,758克拉的鑽石原石，並命名為Sewelô。圖／Louis Vuitton提供
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精品龍頭的LVMH集團，去年底才花了約5,000億元，把紐約珠寶品牌Tiffany & Co.娶回，讓整個業界都吃驚。今年剛開始，又傳來集團下的金雞母路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）又斥資購入目前世上第二重的鑽石，同樣引起珠寶界的關注。

2019年4月時，加拿大礦商在南非波札那的礦區，採集到重達約1,758克拉的鑽石原石，舉世譁然，因為這是自1905年以來，所知道的世界第二大鑽石原礦。於是以在波札那語「Sewelô」意為稀世珍寶來替命名，而且根據礦商分析後，認為這顆碩大的原石，有著近寶石品質且具有「高品質白色寶石」的潛力。於是吸引了LV斥資買下，雖然品牌不願對外透露最終的購買價格，不過依據同一礦商先前採收到的1109克拉的「Lesedi de Rona」和812克拉的「Constellation」鑽石，平均價格在5,500萬元來推估，Sewelô的價格可能落在6,500至7,000萬美元之間。

與合作LV的安特衛普的鑽石切割大師HB公司認為，最終Sewelô有望切割出近90...
與合作LV的安特衛普的鑽石切割大師HB公司認為，最終Sewelô有望切割出近900克拉的高品質鑽石。圖／Louis Vuitton提供
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雖然LV推出高級珠寶系列已有一段時間，而且多是買下已切割的鑽石來創作，然而此次買下世上第二重的鑽石原礦，仍被業界所關注。根據《紐約時報》的報導，當LV執行長Michael Burke先生把這顆如網球般大小的原石交予集團主席Bernard Arnault時，他也罕見的露出微笑，認同這筆買賣。另外，與合作LV的安特衛普的鑽石切割大師HB公司認為，最終Sewelô有望切割出近900克拉的高品質鑽石，不過也是要在確定有買家後，才會動工。

Sewelô鑽石原礦，重達約1,758克拉是目前已知世上第二重，並由LV買下。圖...
Sewelô鑽石原礦，重達約1,758克拉是目前已知世上第二重，並由LV買下。圖／Louis Vuitton提供
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為了要打響在頂級珠寶市場的名聲，LV不畏風險買下了已知世上第二重的Sewelô鑽...
為了要打響在頂級珠寶市場的名聲，LV不畏風險買下了已知世上第二重的Sewelô鑽石原礦。圖／Louis Vuitton提供
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LV珠寶紐約時報

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