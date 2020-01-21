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森林療育體驗課 邀民眾到奧萬大享受芬多精

2020-01-21 15:55聯合報 記者彭宣雅／即時報導

研究發現，在森林裡活動，能提高人體副交感神經活性，幫助自律神經平衡，是現代人紓壓的最佳方法之一。農委會林務局轄管18處國家森林遊樂區森林資源豐富多樣，不但有芬多精、負離子、活氧等資源，且基礎設施完善，是最具潛力的森林療癒場域。

林務局表示，奧萬大擁有全國最大的天然楓香純林，深秋滿山金黃的楓紅詩情畫意，而園區1月中旬至2月櫻花盛開時，成群冠羽畫眉跳躍穿梭在粉嫩嬌麗的櫻花叢裏採食花蜜，不需望遠鏡便可輕易看見它那可愛靈巧的模樣。走在壯觀的奧萬大吊橋，可一覽萬大南、北溪匯流的景緻及兩岸溪谷與岩壁的景色，冬季還可遠眺中央山脈雪景。園區內生態景觀豐富，野生動物環繞其間，奧萬大國家森林遊樂區是一座充滿魅力的森林，亦為友善的森林療癒發展環境。

依據林務局2017年監測資料顯示，奧萬大國家森林遊樂區瀑布區一年四季每立方公分的負離子含量達989至2346個，是都市區的3至8倍，具有的生理活性可以改善呼吸系統絨毛的清潔效率、加強細胞氧化還原能力、改善大腦皮層功能，提振副交感神經系統，以及增加血漿蛋白的膠體穩定性，優化紅血球的變形能力等。

奧萬大香杉步道、櫻花步道、以及賞鳥平台周邊林木所釋放出的芬多精成份，以松烯與檸檬烯為主，松烯能殺菌、抗真菌、抗發炎，檸檬烯則具有抗焦慮和鎮靜功效，有助於提升人體的免疫力。森林特殊環境所蘊含高濃度的負離子及森林植物所揮發出來的芬多精，可說是森林中最療癒的黃金組合。

今年，林務局特別委託台灣森林保健學會於109年02月22至23日（星期六、日）在奧萬大國家森林遊樂區舉辦兩天一夜的森林療癒體驗課程，以園區的林間步道、楓林步道、飛瀑、雙瀑及賞鳥平台為活動基地，結合森林、瀑布、鳥類等不同自然元素，並由台灣森林保健學會理事長袁孝維教授、國立陽明大學林一真教授，以及叮噹科技總經理暨凱樂石簽約登山教練林士懿教練等三位專業教師，帶領參與民眾由自然、心靈及體適能等三個面向的森林療癒活動，深度體驗奧萬大多元的風貌。

課程兩天一夜原價每人新台幣8900元，體驗價每人新台幣4900元，詳細資訊及報名方式，請至此網頁查詢。

2020奧萬大櫻花。林務局／提供
2020奧萬大櫻花。林務局／提供
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奧萬大森林遊樂區

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