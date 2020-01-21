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De Beers、TASAKI推出入門級新品 打造互動式珠寶概念

2020-01-21 15:37聯合報 記者曾智緯／即時報導

De Beers在去年推出的Horizon系列戒指受到消費者的好評，因此今年2月...
De Beers在去年推出的Horizon系列戒指受到消費者的好評，因此今年2月將以同樣靈感，推出全新的項鍊、圈形耳環與耳骨夾作品。圖／De Beers提供
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英國高級珠寶品牌De Beers在去年夏天推出的Horizon系列戒指受到消費者的好評，叫好又叫座，因此今年2月將以同樣靈感，推出全新的項鍊、圈形耳環與耳骨夾作品。無獨有偶，以珍珠首飾見長的TASAKI也在本季替Collection Line 增添新生力軍，打造充滿現代感又女人味的珠寶作品。

2019年時，鑽石專家De Beers創造出一款帶有招牌的密釘鑲鑽石圈的Horizon系列戒指，有趣的設計加上親民的價格，以及備有不同材質的選擇，立即成為品牌熱銷的產品之一。今年，De Beers以同樣的概念，創作出項鍊、圈形耳環與耳骨夾，也帶有上述的經典元素，讓女孩們眼睛為之一亮。特別是全新的玫瑰金鑽石項鍊，把密釘鑲鑽石圈化身成墜飾，因此可以360度的活動旋轉，除了能讓人感受製作時的精巧，還能與配戴者產生互動，是難能可貴的巧思。值得一提的是，順應市場需求，De Beers也在這系列推出品牌第一款的耳骨夾，取代耳針的方式，能讓使用者隨心所欲的搭配造型。

De Beers Horizon 18K玫瑰金鑽石耳骨夾，約33,000元。圖／...
De Beers Horizon 18K玫瑰金鑽石耳骨夾，約33,000元。圖／De Beers提供
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De Beers Horizon 18K玫瑰金鑽石項鍊，約11萬2,000元。圖...
De Beers Horizon 18K玫瑰金鑽石項鍊，約11萬2,000元。圖／De Beers提供
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同樣備有新作的還有國際珠寶品牌TASAKI也是在經典的balance cross與daydream系列中，增添全新珠寶作品。以夏日蒲公英為靈感的daydream系列，在這季迎來了新的墜鍊及耳環成員，使用長短層次的 18K 金材質搭配阿古屋珍珠及鑽石，呈現出輕盈、充滿趣味的設計。而新款的balance cross系列作品，同樣有著不對稱的18K金十字架，並點綴大小不一的鑽石與珍珠，同時也帶出暗藏於設計中的密語。例如，O型的珍珠與鑽石與X型十字架交織而成的 XOXO，即英文留言時「擁抱與親吻」之意，展現了設計師 Thakoon Panichugul的創意。

TASAKI balance cross墜鍊，約97,400元。圖／TASAKI...
TASAKI balance cross墜鍊，約97,400元。圖／TASAKI提供
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TASAKI daydream耳環，84,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI daydream耳環，84,000元。圖／TASAKI提供
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TASAKI daydream墜鍊，約77,200元。圖／TASAKI提供
TASAKI daydream墜鍊，約77,200元。圖／TASAKI提供
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TASAKI balance cross戒指，約60,400元。圖／TASAKI...
TASAKI balance cross戒指，約60,400元。圖／TASAKI提供
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珠寶品牌

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