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芋頭控快喝！ CoCo「芋」見幸福系列增量上市

2020-01-21 15:29聯合報 記者張芳瑜／即時報導

香濃的芋頭，無論是加入飲品或是甜點，都能吸引芋頭控的目光。這次，手搖飲品牌「CoCo」將「芋見幸福」系列商品增量推出，每天手工熬煮的香甜芋泥加入飲品當中，搭配珍珠、布丁等配料，即日起共5種口味等著芋頭控來嘗鮮。

CoCo「芋見幸福」系列中，將芋頭每天手工熬煮，入口綿密濃厚，搭配香醇奶茶或牛奶，每一口都充滿幸福滋味。主打「芋頭QQ牛奶」則在牛奶中升級加入增量芋泥，再搭配芋圓、地瓜圓配料，讓整杯喝起來超有飽足感，還有「芋頭奶茶」、「芋頭牛奶」、「芋頭珍珠牛奶」、「芋頭布丁牛奶」讓芋頭控們每天都有豐富的選擇。

即日起，CoCo推出「芋見幸福」系列商品，主打「芋頭QQ牛奶」特價65元(原價7...
即日起，CoCo推出「芋見幸福」系列商品，主打「芋頭QQ牛奶」特價65元(原價70元)。圖／CoCo提供
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