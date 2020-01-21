三枚紅色系腕表 大過年討吉利

紅色是熱情、紅色是喜氣，每到農曆年節，紅色以春聯、燈籠、衣物的各種形式出現在生活中。紅色並不經常出現在男性的時裝設計之中，但紅色腕表確實以熱情、鮮豔的視覺，為手腕與全身造型帶來了突出印象。

要知道：一只腕錶最常被欣賞到的部位不是表面、是表帶，愛彼Audemars Piguet今年便推出了紅色橡膠表帶的皇家橡樹萬年曆腕表中國限定版。41毫米的鈦金屬表殼稜角分明，帶有淡淡灰色，但一片黑的表面中、日期的31與外圈的週期指針則換上了紅，醒目且搶眼。羅杰杜比Roger Dubuis則是透過大量的紅白對比，營造出強烈、衝突的運動感。Excalibur Huracán Performante鏤空自動上鍊腕表運用了大量複和材質包含了CSMC片狀塑模碳纖維、鈦金屬、紅色橡膠，同時表面上再加入賽車風格十足的六角蜂格設計，又輕、又高科技，更像一「台」手上的超跑。

崑崙Corum另有一只Admiral AC-One海軍上將系列龍圖騰腕表，品牌以熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》為靈感，將中古世紀的空想異獸「巨龍」轉生至AC-One海軍上將系列的45毫米鈦合金腕表表面上，其表面底色則有如紅色火焰般翻騰繚繞、表帶也換上和表面相同的紅色鮮豔橡膠表帶。

除了具備時分秒顯示，防水性能也達300米，呼應了海軍上將系列原本與海洋、運動賽事的關聯。