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三枚紅色系腕表 大過年討吉利

2020-01-21 15:27聯合報 記者釋俊哲╱台北即時報導

紅色是熱情、紅色是喜氣，每到農曆年節，紅色以春聯、燈籠、衣物的各種形式出現在生活中。紅色並不經常出現在男性的時裝設計之中，但紅色腕表確實以熱情、鮮豔的視覺，為手腕與全身造型帶來了突出印象。

要知道：一只腕錶最常被欣賞到的部位不是表面、是表帶，愛彼Audemars Piguet今年便推出了紅色橡膠表帶的皇家橡樹萬年曆腕表中國限定版。41毫米的鈦金屬表殼稜角分明，帶有淡淡灰色，但一片黑的表面中、日期的31與外圈的週期指針則換上了紅，醒目且搶眼。羅杰杜比Roger Dubuis則是透過大量的紅白對比，營造出強烈、衝突的運動感。Excalibur Huracán Performante鏤空自動上鍊腕表運用了大量複和材質包含了CSMC片狀塑模碳纖維、鈦金屬、紅色橡膠，同時表面上再加入賽車風格十足的六角蜂格設計，又輕、又高科技，更像一「台」手上的超跑。

崑崙Corum另有一只Admiral AC-One海軍上將系列龍圖騰腕表，品牌以熱門影集《冰與火之歌：權力遊戲》為靈感，將中古世紀的空想異獸「巨龍」轉生至AC-One海軍上將系列的45毫米鈦合金腕表表面上，其表面底色則有如紅色火焰般翻騰繚繞、表帶也換上和表面相同的紅色鮮豔橡膠表帶。

除了具備時分秒顯示，防水性能也達300米，呼應了海軍上將系列原本與海洋、運動賽事的關聯。

Roger Dubuis，Excalibur Huracán Performa...
Roger Dubuis，Excalibur Huracán Performante腕表，鈦合金表殼，時間顯示，全球限量88只，186萬。圖╱Roger Dubuis提供
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透明的後底蓋中，可欣賞到Caliber 5134萬年曆機芯與具AP字樣的K金自動...
透明的後底蓋中，可欣賞到Caliber 5134萬年曆機芯與具AP字樣的K金自動盤。圖╱Audemars Piguet提供
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Corum，Admiral AC-One海軍上將系列龍圖騰腕表，鈦金屬表殼，時間...
Corum，Admiral AC-One海軍上將系列龍圖騰腕表，鈦金屬表殼，時間顯示，全世界限量八只，28萬。圖╱Corum提供
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Audemars Piguet，皇家橡樹系列萬年曆腕表中國限量版，鈦金屬表殼，時...
Audemars Piguet，皇家橡樹系列萬年曆腕表中國限量版，鈦金屬表殼，時間顯示，萬年曆，月相顯示，價格店洽。圖╱Audemars Piguet提供
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腕表海軍

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