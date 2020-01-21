睽違52年 Balenciaga宣布重啟高級訂製系列

近日正值巴黎春夏高訂時裝周，訂製大師Jean Paul Gaultier才宣布將推出生涯最後一個高訂秀，但時尚品牌Balenciaga日前則宣布，闊別了52年，將在今年7月重啟高級訂製時裝系列。

Balenciaga品牌創辦人Cristobal Balenciaga先生1917年在西班牙創建了Balenciaga時裝屋，後來移居巴黎並於1937年在巴黎喬治五世大道10號發展至今。他的蓬裙、銳角剪裁為女性描繪出耀眼外放的魅力，更是Christine Dior先生口中的「我們所有人的大師（The mastre of us al）」。1968年Balenciaga時裝屋關閉，高訂系列也停止製作，雖然後來在1986年被Acques Bogart S.A.收購，但高訂系列一直沒有重啟，只能在各大展覽、書籍中一窺他們的經典面貌。

「高級訂製時裝是Balenciaga的根基。長遠來看，我有責任以充滿創意的方式讓訂製時裝回歸品牌。對我而言，訂製時裝是一種未經探索的自由創作模式和創新平台，它不僅為服裝製作提供了另一種可能，也將愈加現代化的Balenciaga帶回品牌根源。訂製時裝遠勝於潮流，它傳達出一種美，一種詮釋最高級的美學和最有質感的美。」Balenciaga現任藝術總監Demna Gvasalia表示。總裁和執行長Cedric Charbit先生則期許透過高訂系列的重生，讓Cristóbal Balenciaga先生遺留的傳統光芒重現。

Balenciaga為了重啟高訂系列組建了專門的團隊和工坊來複刻位於喬治五世大街10號沙龍，希望藉此連結品牌的過去、現在和未來，不過目前初步計畫都還未透露是否會以秀的型式發表。