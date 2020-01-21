Sony Store遠百信義直營店 開幕限量福袋抽Xperia 1

Sony Taiwan進駐遠百信義A13，推出最新、最大直營門市「Sony Store遠百信義直營店」，不僅擁有超過百坪的大器空間，店內更陳設最完整的Sony全系列產品陣容供消費者盡情體驗，試營運以來成為索粉朝聖交流新熱點。

1月21日宣告正式開幕的同時，更同步發售開幕限量50份驚喜福袋，共有5,888元、9,888元、16,888元三款，提供內容價值超過售價的豐富Sony影音 產品組合，包括Bravia電視、豪華家庭劇院組、PS4魔物獵人：世界同捆組，最大獎更有機會獲得市價29,490元的Sony Xperia 1手機，索粉們趕快把握機會拼手氣。