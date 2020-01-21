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Sony Store遠百信義直營店 開幕限量福袋抽Xperia 1

2020-01-21 14:30聯合報 記者黃筱晴／即時報導

Sony Taiwan進駐遠百信義A13，推出最新、最大直營門市「Sony Store遠百信義直營店」，不僅擁有超過百坪的大器空間，店內更陳設最完整的Sony全系列產品陣容供消費者盡情體驗，試營運以來成為索粉朝聖交流新熱點。

1月21日宣告正式開幕的同時，更同步發售開幕限量50份驚喜福袋，共有5,888元、9,888元、16,888元三款，提供內容價值超過售價的豐富Sony影音 產品組合，包括Bravia電視、豪華家庭劇院組、PS4魔物獵人：世界同捆組，最大獎更有機會獲得市價29,490元的Sony Xperia 1手機，索粉們趕快把握機會拼手氣。

Sony Store台北遠百信義直營店首創主題式分區空間設計，針對各類別產品打造專屬體驗區，包括最新BRAVIA 8K液晶電視及OLED電視、全台首見最齊備且可自由走動試拍的α全系列鏡頭展示吧檯（α Lens Bar）與斥資百萬打造的試拍造景區；另外也規劃獨立的高階音響耳機試聽區，以及首創全新Studio空間，只要加入官方LINE綁定會員，即可享一次形象照拍攝並透過專屬App直接下載存到手機裡。未來也將不定期舉辦各類適合不同客群的豐富體驗活動、課程與主題講座，體驗Sony獨具風格的影音生活提案。

Sony全系列相機展示吧檯採用無線陳列設計，消費者可自由試拍體驗。記者黃筱晴／攝...
Sony全系列相機展示吧檯採用無線陳列設計，消費者可自由試拍體驗。記者黃筱晴／攝影
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店內規劃全台首創的Studio空間，提供多元主題活動運用，平日下午還提供棚拍形象...
店內規劃全台首創的Studio空間，提供多元主題活動運用，平日下午還提供棚拍形象照體驗。記者黃筱晴／攝影
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寬敞靜謐的獨立空間，特別提供消費者細細體會Sony高階音響及耳機產品的聲音魅力。...
寬敞靜謐的獨立空間，特別提供消費者細細體會Sony高階音響及耳機產品的聲音魅力。圖／Sony Taiwan提供
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Sony Store遠百信義直營店開幕限量發售50份驚喜福袋，最大獎為市價29,...
Sony Store遠百信義直營店開幕限量發售50份驚喜福袋，最大獎為市價29,490元的Sony Xperia 1手機。記者黃筱晴／攝影
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Sony BRAVIA全系列電視牆一字排開，讓消費者直接感受產品魅力。記者黃筱晴...
Sony BRAVIA全系列電視牆一字排開，讓消費者直接感受產品魅力。記者黃筱晴／攝影
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Sony Store遠百信義直營店最吸引人的特點之一，就是擁有Sony全系列數位...
Sony Store遠百信義直營店最吸引人的特點之一，就是擁有Sony全系列數位相機及鏡頭展示吧檯。圖／Sony Taiwan提供
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