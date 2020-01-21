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Aston Martin紅牛車隊首度來台 豪雅表帶你近距離感受

2020-01-21 13:45聯合報 記者曾智緯／即時報導

眾所期待的Red Bull Racing Showrun將在今年3月登場，而這也是Aston Martin Red Bull Racing車隊首度來台表演，身為合作夥伴的泰格豪雅（TAG Heuer）當然不會缺席，還要帶著幸運表迷，近距離感受速度狂飆，腎上腺素爆發的感覺。

台灣賽車史上首次登場Red Bull Racing Showrun將於3月7日、8日在台北市政府前仁愛路段及台中市政路段舉行，讓所有的賽車迷都興奮不已。不僅將真正從海外空運Aston Martin Red Bull Racing車隊賽車來臺，車手及後勤團隊皆完整呈現，身為英國超跑車廠Aston Martin官方計時的TAG Heuer也因應這場台灣賽車年度盛事，推出絕無僅有的超值方案。可以直接入座限量超級搖滾區，搶先取得Red Bull Racing Showrun入場資格，近距離觀賞Pit Stop換胎、甚至有機會與車手互動。

TAG Heuer宣布從即日起3月1日為止，只要到品牌專賣店，購買任一款陀飛輪腕表，即可獲得3月7日的限量VIP區座位門票，以及有機會與車手近距離互動。或是入手招牌的Carrera Heuer 01、Heuer 02、Monaco自動計時碼表，或經典Aquaracer機械錶，也能獲得限量專屬區域門票。這意味著最低只要約8萬元的代價，除了能得到實用兼具時髦感的表款，賽車迷還能一圓多年的夢想。

眾所期待的Red Bull Racing Showrun將在今年3月登場，而這也...
眾所期待的Red Bull Racing Showrun將在今年3月登場，而這也是Aston Martin Red Bull Racing車隊首度來台表演。圖／Red Bull Racing提供
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泰格豪雅Carrera Heuer 02T陀飛輪計時碼表，碳纖維表殼，約58萬5...
泰格豪雅Carrera Heuer 02T陀飛輪計時碼表，碳纖維表殼，約58萬5,500元。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅Carrera Heuer 01自動計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，約19萬...
泰格豪雅Carrera Heuer 01自動計時碼表，不鏽鋼表殼、表鍊，約19萬8,500元。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅Monaco Calibre Heuer 02自動計時碼表，不鏽鋼表殼，...
泰格豪雅Monaco Calibre Heuer 02自動計時碼表，不鏽鋼表殼，約19萬5,200元。圖／TAG Heuer提供
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