Aston Martin紅牛車隊首度來台 豪雅表帶你近距離感受

眾所期待的Red Bull Racing Showrun將在今年3月登場，而這也是Aston Martin Red Bull Racing車隊首度來台表演，身為合作夥伴的泰格豪雅（TAG Heuer）當然不會缺席，還要帶著幸運表迷，近距離感受速度狂飆，腎上腺素爆發的感覺。

台灣賽車史上首次登場Red Bull Racing Showrun將於3月7日、8日在台北市政府前仁愛路段及台中市政路段舉行，讓所有的賽車迷都興奮不已。不僅將真正從海外空運Aston Martin Red Bull Racing車隊賽車來臺，車手及後勤團隊皆完整呈現，身為英國超跑車廠Aston Martin官方計時的TAG Heuer也因應這場台灣賽車年度盛事，推出絕無僅有的超值方案。可以直接入座限量超級搖滾區，搶先取得Red Bull Racing Showrun入場資格，近距離觀賞Pit Stop換胎、甚至有機會與車手互動。