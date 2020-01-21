信義商圈「夜王」ATT 4 FUN 持續加碼擴大「夜經濟」

豐富的夜生活是全球先進城市的生活趨勢，而台北更以信義商圈為「夜經濟」的代表，信義商圈不只百貨商場的超級戰場，集結了超過14家百貨商場，透過餐飲、餐酒館、影城、夜店、酒吧、KTV等業種的串連，「夜經濟」在這裡的規模更是逐年擴大且深化。當中，擅長娛樂產業的ATT 4 FUN可說是信義商圈的「夜王」，聯合館內13家餐飲與娛樂業者，從主題夜吧、夜店、餐酒館、主題餐廳、KTV，帶給消費者24小時接力的消費體驗。

從新光三越A9到遠百信義A13都在擴大信義商圈「深夜食堂」規模，但從開幕以來便有多家夜店進駐的ATT 4 FUN表示，自己才是信義商圈「深夜經濟」的始祖，且集結年輕人喜愛的快時尚、主題餐廳、夜店、KTV，一直是信義商圈中最年輕人化的商場。

ATT 4 FUN今年4月預計改裝4樓全樓層，並引進吃到飽餐廳，預計擴大發展深夜經濟，同時也不排除4樓以上的餐廳、夜店等提供24小時營業。

ATT 4 FUN餐飲美食包括辛殿麻辣鍋、太興港式飲茶、乾杯燒肉、海底撈、美滋鍋、撈王、Thai. J，囊括鍋物、港飲、燒肉等多元餐飲類型，最晚營業至凌晨四點；休閒娛樂方面有夜店WAVE與AI Night Club，剛開幕即引爆年輕人話題、夜店風主題的KTV Sing! Go聚唱派對，以及可一覽台北絢爛夜景的高空酒吧PONG、FRANK、Drunk Play。

目前擁有超過7家的主題鍋物的ATT 4 FUN，包括海底撈、夜店風火鍋辛殿麻辣鍋、全台第一家美滋鍋與撈王、千荷田蔬食百匯、日式鍋物壽喜屋及頂級和牛鍋物BEEF KING等，可說是信義區主題鍋物大本營。因此，ATT 4 FUN以鍋物市場作為2020「夜經濟」首戰戰場，即日起2月29日至指定火鍋主題餐廳消費並完成任務，可獲得Sing! GO KTV歡唱優惠券。