免排隊吃阜杭豆漿！星宇航空貴賓室公開 全區Wi-Fi免費
星宇航空近日公開Galactic Lounge貴賓室，旅客不只可以享受位上單點套餐服務，不用排隊就可以吃到超人氣的阜杭豆漿，台中熱門IG打卡冰品，另全區提供免費Wi-Fi，讓商務客Cosmile Explorer、Insighter卡級會員，可以體驗到精品級服務。
星宇航空Galactic Lounge貴賓室位於桃園機場第一航廈4樓，占地46坪，提供31席座位。貴賓室由日本設計師操刀，外觀有著木質溫潤色調，搭配大氣恢宏石材，呈現沉穩又雅緻的風格。室內空間則是以大地色系為主，包含沙發區、包廂式座位區，可讓旅客在此保有個人隱私空間。此外，為了滿足商務客可能有處理公務的需求，全區提供免費Wi-Fi給旅客使用。
星宇航空表示，貴賓室命名為Galactic Lounge，靈感來自於浩瀚無垠的銀河星系，也呼應星宇對天空的無限嚮望，室內空間使用機上香氛Home in the air，延續機上五感六覺服務。餐飲服務以精緻餐飲為概念，除了提供人氣美食阜杭豆漿外，還有星宇特選日式拉麵、法式香煎龍俐魚，三杯春樁素排骨套餐，滿足饕客的胃。另有SEASON Cuisine Pâtissiartism及台中熱門IG打卡冰品「塔拉朵冰淇淋」等美食可選擇。自1月23日開航後，為商務艙旅客、Cosmile Explorer、Insighter卡級會員提供服務。
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