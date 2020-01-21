免排隊吃阜杭豆漿！星宇航空貴賓室公開 全區Wi-Fi免費

星宇航空近日公開Galactic Lounge貴賓室，旅客不只可以享受位上單點套餐服務，不用排隊就可以吃到超人氣的阜杭豆漿，台中熱門IG打卡冰品，另全區提供免費Wi-Fi，讓商務客Cosmile Explorer、Insighter卡級會員，可以體驗到精品級服務。

星宇航空Galactic Lounge貴賓室位於桃園機場第一航廈4樓，占地46坪，提供31席座位。貴賓室由日本設計師操刀，外觀有著木質溫潤色調，搭配大氣恢宏石材，呈現沉穩又雅緻的風格。室內空間則是以大地色系為主，包含沙發區、包廂式座位區，可讓旅客在此保有個人隱私空間。此外，為了滿足商務客可能有處理公務的需求，全區提供免費Wi-Fi給旅客使用。