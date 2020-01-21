DIOR和Jordan聯名限量漁夫帽曝光 要等4月才買得到

之前DIOR聯名AJ 1限量球鞋細節曝光，也預告即將在4月開賣，近期品牌IG釋出由美國饒舌歌手Travis Scott演繹的形象圖，除了球鞋之外，還有羊毛西裝外套、海軍藍短褲以及漁夫帽，令人翹首以待。

在美國邁阿密發表的DIOR 2020早秋男裝系列中，男裝創意總監Kim Jones除了與街頭品牌創辦人Shawn Stussy合作塗鴉系列，帶來嶄新絢爛的視覺之外，最受矚目的就是和經典籃球品牌Jordan推出史無前例的合作，包括高、低筒球鞋，而這一波隨著形象圖釋出的，還有以八○年代Jordan穿搭風格為靈感的極簡都會風男裝。