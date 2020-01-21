DIOR和Jordan聯名限量漁夫帽曝光 要等4月才買得到
之前DIOR聯名AJ 1限量球鞋細節曝光，也預告即將在4月開賣，近期品牌IG釋出由美國饒舌歌手Travis Scott演繹的形象圖，除了球鞋之外，還有羊毛西裝外套、海軍藍短褲以及漁夫帽，令人翹首以待。
在美國邁阿密發表的DIOR 2020早秋男裝系列中，男裝創意總監Kim Jones除了與街頭品牌創辦人Shawn Stussy合作塗鴉系列，帶來嶄新絢爛的視覺之外，最受矚目的就是和經典籃球品牌Jordan推出史無前例的合作，包括高、低筒球鞋，而這一波隨著形象圖釋出的，還有以八○年代Jordan穿搭風格為靈感的極簡都會風男裝。
DIOR x Jordan全系列將於義大利製造是一大賣點，以海軍藍、白色、DIOR經典灰等3種色系為主，預計將推出灰色麂皮帽款、極簡羊毛衫、衛衣以及飛行夾克，小配件則包括手拿包、錢包、領帶等等，全系列都採標誌性的Jumpman Wings加入AIR DIOR紋樣，用以象徵本次跨界合作。已曝光的高、低筒鞋價格未定，鞋身以頂級牛皮為材質，鞋側除了AIR DIOR之外，Nike Swoosh標誌也以Dior Oblique的斜紋緹花帆布設計。DIOR x Jordan限量系列將於2020年4月起，在全球指定DIOR精品店或快閃店上市。
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