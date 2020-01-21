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把HERSHEYS巧克力變眼影！ ETUDE HOUSE超狂聯名又來了

2020-01-21 12:39聯合報 記者劉小川／台北即時報導

彩妝與美食又有新跨界了！這回全球知名巧克力品牌HERSHEYS，居然攜手彩妝品牌ETUDE HOUSE推出情人節限定聯名，推出一系列眼影、唇釉、眼影刷等，而且從包裝袋就像是巧克力般，當然顏色上也有呼應巧克力風格，聯名新品剛曝光，就讓網友們暴動啦！

ETUDE HOUSE此次以HERSHEYS經典的黑巧克力、白巧克力為靈感，兩款玩轉色彩迷你眼彩盤，各自以略帶牛奶色的巧克力色調為主，偏向大地色系，還有白巧克力的溫柔色系為主，有香草色與各種輕柔色系，各都有6種顏色，一打開眼影盒，彷彿都能聞到濃濃的巧克力味道，很適合疊擦使用。

品牌經典的誘吻任霧蜜唇粉，也有兩款HERSHEYS新色，#BR402杏仁巧克力是帶點珊瑚色系的巧克力色，走溫柔婉約風格，#BR401榛果巧克力則是顯白首選，特別適合亞洲人的膚色。

另有兩款眼影刷，分別是HERSHEYS眼影刷、白巧克力餅乾眼影刷，光看包裝就覺得粉甜蜜。

ETUDE HOUSE與HERSHEYS聯名彩妝，預計2月1日全台上市，只要於2月1日至10日，購買聯名彩妝的人，至ETUDE HOUSE官方臉書與IG出示發票，可以參加抽獎，有10位名額可以得到好時巧克力花束快遞服務。

3月1日至10日，至ETUDE HOUSE官方臉書與IG，留下白色情人節的回禮煩惱，將有10位粉絲，可以獲得女友巧克力彩盤花束。

ETUDE HOUSE與HERSHEYS聯名彩妝，玩轉色彩迷你眼彩盤#牛奶巧克力...
ETUDE HOUSE與HERSHEYS聯名彩妝，玩轉色彩迷你眼彩盤#牛奶巧克力／550元。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE與HERSHEYS聯名彩妝，誘吻任霧蜜唇粉#BR401榛果...
ETUDE HOUSE與HERSHEYS聯名彩妝，誘吻任霧蜜唇粉#BR401榛果巧克力／450元。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE與HERSHEYS推出聯名彩妝。圖／ETUDE HOUSE...
ETUDE HOUSE與HERSHEYS推出聯名彩妝。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE與HERSHEYS推出聯名彩妝，將送給粉絲特製花束。圖／E...
ETUDE HOUSE與HERSHEYS推出聯名彩妝，將送給粉絲特製花束。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE與HERSHEYS推出聯名彩妝。圖／ETUDE HOUSE...
ETUDE HOUSE與HERSHEYS推出聯名彩妝。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE與HERSHEYS聯名彩妝，玩轉色彩迷你眼彩盤#白巧克力餅...
ETUDE HOUSE與HERSHEYS聯名彩妝，玩轉色彩迷你眼彩盤#白巧克力餅乾／550元。圖／ETUDE HOUSE提供
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ETUDE HOUSE與HERSHEYS聯名彩妝，兩款眼影刷／300元。圖／ET...
ETUDE HOUSE與HERSHEYS聯名彩妝，兩款眼影刷／300元。圖／ETUDE HOUSE提供
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