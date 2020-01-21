新北環狀線人潮效益 環球板橋車站聯手30品牌祭優惠

新北環狀線開放民眾試乘，並將於1/31正式通車。看好環狀線通車帶來的人潮成長，環球購物中心（Global Mall）板橋車站、新北中和同慶，板橋車站聯合30品牌推出買一送一、消費滿額送、消費現折現金等。在兩店2/12前刷聯名卡單筆滿1,688元即可獲限量168元電子禮券，以及「天天刷GMpay點數4倍送」，體驗環狀線的同時並進行著吃喝玩樂走春小旅行。

環球購物中心板橋車站即日起至1/29持悠遊卡，不限金額消費送實用來店禮-香氛清潔袋、1/30至2/2連續四天會員當日單筆消費滿300元，即可獲限量泰昌餅家蛋撻一個，更聯合30家品牌，從餐飲美食、伴手禮到生活休閒、服飾配件推出多項優惠。

「丰禾日麗」3/31前周一至周五，兩人同行憑板橋車站優惠券(可至服務台索取)，用餐即可享紅燒虎掌(價值320元)一份；「一幻拉麵X胡同居酒屋」1/31前消費兩杯啤酒，即可獲得1杯啤酒兌換券、另憑板橋車站優惠券，消費滿600元即可現折100元。

「泰昌餅家」綜合蛋撻8件組原價300元，2/9前限量優惠價270元、1/30至2/29，內用消費滿200元即贈送新加坡叻沙麵兌換券(價值198元)；香港「池記」四人優惠套餐2/9前原價2,090元，優惠價1,499元，2/10至2/29任選一主餐即贈鮮蝦雲吞麵(價值168元)。