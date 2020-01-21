親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

新北環狀線人潮效益 環球板橋車站聯手30品牌祭優惠

2020-01-21 11:06聯合報 記者江佩君／即時報導

新北環狀線開放民眾試乘，並將於1/31正式通車。看好環狀線通車帶來的人潮成長，環球購物中心（Global Mall）板橋車站、新北中和同慶，板橋車站聯合30品牌推出買一送一、消費滿額送、消費現折現金等。在兩店2/12前刷聯名卡單筆滿1,688元即可獲限量168元電子禮券，以及「天天刷GMpay點數4倍送」，體驗環狀線的同時並進行著吃喝玩樂走春小旅行。

環球購物中心板橋車站即日起至1/29持悠遊卡，不限金額消費送實用來店禮-香氛清潔袋、1/30至2/2連續四天會員當日單筆消費滿300元，即可獲限量泰昌餅家蛋撻一個，更聯合30家品牌，從餐飲美食、伴手禮到生活休閒、服飾配件推出多項優惠。

「丰禾日麗」3/31前周一至周五，兩人同行憑板橋車站優惠券(可至服務台索取)，用餐即可享紅燒虎掌(價值320元)一份；「一幻拉麵X胡同居酒屋」1/31前消費兩杯啤酒，即可獲得1杯啤酒兌換券、另憑板橋車站優惠券，消費滿600元即可現折100元。

「泰昌餅家」綜合蛋撻8件組原價300元，2/9前限量優惠價270元、1/30至2/29，內用消費滿200元即贈送新加坡叻沙麵兌換券(價值198元)；香港「池記」四人優惠套餐2/9前原價2,090元，優惠價1,499元，2/10至2/29任選一主餐即贈鮮蝦雲吞麵(價值168元)。

因應環狀線通車帶來的通勤人潮，「成真咖啡」自2/1起每天早上7:30至10:30推出早餐，共有5種口味組合，包括野菜菇菇起司、菇菇香草嫩雞、菇菇德式香腸、菲力豬長法輕食以及香草嫩雞長法輕食，再搭配精品鑿井黑咖啡或是檸檬紅茶、經典奶茶，均一價88元。

看好新北環狀線通車人潮，環球購物中心板橋車站聯合30品牌推買一送一、消費滿額送、...
看好新北環狀線通車人潮，環球購物中心板橋車站聯合30品牌推買一送一、消費滿額送、消費現折現金等優惠。記者江佩君／攝影
分享
板橋車站「丰禾日麗」周一至周五兩人同行，3/31前用餐可享紅燒虎掌一份。圖／環球...
板橋車站「丰禾日麗」周一至周五兩人同行，3/31前用餐可享紅燒虎掌一份。圖／環球購物中心提供
分享
環球購物中心板橋車站的燈籠海，是春節熱門拍照景點。記者江佩君／攝影
環球購物中心板橋車站的燈籠海，是春節熱門拍照景點。記者江佩君／攝影
分享
板橋車站香港「池記」2/10至2/29任選一主餐即贈鮮蝦雲吞麵。圖／環球購物中心...
板橋車站香港「池記」2/10至2/29任選一主餐即贈鮮蝦雲吞麵。圖／環球購物中心提供
分享
「成真咖啡」自2/1起開賣早餐，輕食+飲品均一價88元。圖／環球購物中心提供
「成真咖啡」自2/1起開賣早餐，輕食+飲品均一價88元。圖／環球購物中心提供
分享
板橋車站「泰昌餅家」綜合蛋撻8件組原價300元，2/9前限量優惠價270元。圖／...
板橋車站「泰昌餅家」綜合蛋撻8件組原價300元，2/9前限量優惠價270元。圖／環球購物中心提供
分享

延伸閱讀

環狀線月底確定辦通車典禮 3月起正式收費

環狀線房市哪幾站最強？一張表看懂

環狀線10站開發案 秀朗橋站、景平站3月中開...

環狀線試營運 新店十四張加速發展

影／環狀線試乘民眾慘遭門夾 侯友宜：會再做調...

環狀線傳車廂閘門夾人？侯友宜：會調整秒數

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

U值媒／日本修行者的發源地在這！

2020-01-21 10:32

4月首爾賞櫻 品嘗養生御膳

2020-01-21 08:22

暖胃暖心！ 今年冬天必吃的巧克力新品

2020-01-20 23:54

金色Logo瓶身太美！YSL自由不羈香水女人一看就愛上

2020-01-20 20:44

起司控突然衝新北樹林！190元超濃炙燒起司牛排社群一夕爆紅

2020-01-20 19:00

星宇航空貴賓室曝光 創造精緻專屬風格

2020-01-20 18:57

跟著星巴克追古蹟 全台8間必訪「舊建築 星體驗」門市

2020-01-20 18:07

新年「招桃花」一招必勝！迪奧藍星唇膏藏520、999密碼

2020-01-20 18:05

吉卜力21部經典上架Netflix 二月起回味天空之城、龍貓

2020-01-20 17:18

眼鏡概念店glasstique進駐A13 首創駐點專業視光檢查

2020-01-20 16:39

2020秋冬巴黎男裝周／楊洋、姜東昊dunhill大秀同場比帥 Paul Smith慶祝50周年向經典致敬

2020-01-20 16:03

鞋跟像冰塊 韓藝瑟、李聖經搶穿Jimmy Choo最新聯名鞋

2020-01-20 16:00

東區又倒店！唐點小聚市民店到1月底 最後用餐送兌換券

2020-01-20 15:45

三井OUTLET進軍南台灣！確定落腳台南 2022年正式開幕

2020-01-20 14:00

馬卡龍粉色款大集合！香奈兒新包擄獲夢幻少女心

2020-01-20 13:48

靖娟統計兒童誤食事故報導 近三年明顯攀升

2020-01-20 13:29

新春福袋首選「高cp值組合」 網友推爆：拿一項就回本

2020-01-20 13:15

史嘉蕾S形身材超辣 妮可基嫚愛「經典藍」 SAG典禮登場

2020-01-20 13:05

瘋搶Hello Kitty萬用置物籃 麥當勞：門市1.5小時完售

2020-01-20 12:44

Q到炸！雪肌粹與哆啦A夢合推聯名款　全球限定地點開賣

2020-01-20 12:09

好市多「粉紅色盒子」大熱 網：一出手最少10盒

2020-01-20 10:07

過年送禮注意！滴雞精很好 但4族群不建議天天喝

2020-01-20 07:15

優質系／藝術加科學的人生哲學 許華仁 用巧克力說台灣故事

2020-01-20 01:33

2020秋冬巴黎男裝周／HERMES幾何力量 調出秋冬暖色

2020-01-19 23:44

壺雕大師李崑源父子 桃源映壺展多元

2020-01-19 19:18

巴黎男裝周／LOEWE把大象包變大了！配金屬串鍊超帥氣

2020-01-19 17:34

30歲Angelababy拍封面逆齡變18歲 原來都靠畫雀斑妝

2020-01-19 17:16

巴黎時裝周／沉穩溫暖 愛馬仕秋冬展現幾何力量

2020-01-19 17:07

礁溪泡湯配暖味／兆品初食軒 燒臘烤鴨佐茶香

2020-01-19 12:09

遠百信義A13正式開幕 試營運三週創三大百萬紀錄

2020-01-19 12:09

礁溪泡湯配暖味／寒沐川薈 百年椒麻蘭陽風

2020-01-19 12:06

礁溪泡湯配暖味／晶泉三燔 海陸嘗鮮伴蔬食

2020-01-19 12:03

人蔘+靈芝+赤松！韓國雪花秀超頂級抗老保養品終於登台

2020-01-19 12:01

灣仔碼頭水餃回歸！睽違5年再登台 1月開賣嘗鮮價199元

2020-01-19 11:21

飛釜山600元！釜山航空新年大促銷1月20日開賣

2020-01-19 11:03

不只有兩種肩背帶！Loewe人氣包變迷你 連楊丞琳都好愛

2020-01-19 10:43

安倍安人與內田江美聯袂高市文化中心展出

2020-01-19 10:24

看好蘇花改通車 花蓮遊樂園、飯店搶推新春活動

2020-01-19 07:44

HERMES簡約設計 嗅出青春氣息

2020-01-18 23:37
看更多

熱門文章

三井OUTLET進軍南台灣！確定落腳台南 2022年正式開幕

2020-01-20 14:00

小心踩雷！春聯怎麼貼有訣竅 貼錯時間恐衰一年

2020-01-20 13:39

瘋搶Hello Kitty萬用置物籃 麥當勞：門市1.5小時完售

2020-01-20 12:44

讓人聞之色變！ 你一定要知道的2019新型冠狀病毒Q&A

2020-01-20 20:47

南投女赴武漢返台發燒 縣府追蹤籲加強自主管理

2020-01-20 12:49

長春苗栗廠檢出10項次缺失罰鍰27萬元 廠方：立即改善

2020-01-20 12:54

武漢病例回來不可怕？醫師提醒只要做到這件事

2020-01-20 18:44

鸚鵡報喜喊中獎 彰化夫妻動念買彩券刮出100萬元

2020-01-20 13:55

公務員薪水在台北是哪個等級 網曝關鍵：我赤貧！

2020-01-20 15:07

星宇航空貴賓室曝光 創造精緻專屬風格

2020-01-20 18:57

春節天氣看這！ 吳德榮：初二起濕涼 初五轉冷

2020-01-21 07:23

春節天氣劇變 彭啟明：大年初二這波有機會成為今年冬季最冷的冷空氣

2020-01-21 08:14

史嘉蕾S形身材超辣 妮可基嫚愛「經典藍」 SAG典禮登場

2020-01-20 13:05

起司控突然衝新北樹林！190元超濃炙燒起司牛排社群一夕爆紅

2020-01-20 19:00

過年發紅包眉角多 民俗專家揭「禁忌」防漏財

2020-01-21 10:44

東區又倒店！唐點小聚市民店到1月底 最後用餐送兌換券

2020-01-20 15:45

跟著星巴克追古蹟 全台8間必訪「舊建築 星體驗」門市

2020-01-20 18:07

她買超商百元福袋抽中3900元名牌手腕包 網直呼：全賺回來

2020-01-20 20:05

畫面驚人！8萌犬成捕鼠奇兵 7小時捕捉730隻肥老鼠

2020-01-21 11:49

每日星座運勢／牡羊今日貴人運超強 人氣不斷攀升

2020-01-21 00:00

離職無法回鍋=職場潛規則？ 過來人中肯點破關鍵

2020-01-20 14:11

搜救犬上醫院看病「職業病發作」 搜出冬眠小烏龜

2020-01-20 13:27

試用期後「3選1」僅一人能留下 網：當選秀節目在搞？

2020-01-20 17:40

過年買春花必看！ 專家教你怎麼擺在家裡利招財

2020-01-21 07:16

滅蚊新招！蚊子定位追蹤神器 但還要搭一支電蚊拍才行

2020-01-20 12:54

六福村春節首推「魔法新年市集」 入園再享499半價優惠

2020-01-20 13:32

新春福袋首選「高cp值組合」 網友推爆：拿一項就回本

2020-01-20 13:15

美發警示減肥藥恐致癌？ 我國上市前已加註警語

2020-01-20 19:59

做好新型冠狀流感防疫 防疫專家：別重覆抗煞初期錯誤

2020-01-20 19:08

【重磅快評】入冬後的細菌、病毒流竄該大大繃緊神經

2020-01-20 12:58

影／他為愛貓設計3關透明迷宮 網友笑：居然沒有破壞掉

2020-01-20 15:59

出遊注意！9旅行社廢照 1勒令停業

2020-01-21 00:29

環狀線月底確定辦通車典禮 3月起正式收費

2020-01-21 10:00

YouTube創辦人與青年對談 陳士駿：不要一開始就顧慮失敗

2020-01-20 22:21

腦中風失語？名醫尷尬看走眼 患者只是不想講話

2020-01-20 20:40

離島4機場整建 邀日建築師操刀

2020-01-21 00:29

汽車副駕駛座自帶催眠功效？他曬小黑狗倒地網笑爆

2020-01-20 14:36

盤點海陸空過年剩餘座位！ 想搭雙鐵南下挑這些時間

2020-01-21 10:31

捷運環狀線 1月31日辦通車典禮

2020-01-21 11:46

【2020庚子十二生肖運程大預言3-1】雨揚居士／鼠牛虎兔 吉慶有餘

2020-01-21 07:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top