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金色Logo瓶身太美！YSL自由不羈香水女人一看就愛上

2020-01-20 20:44聯合報 記者劉小川／台北即時報導

香水，是一個人的嗅覺地圖，無論在那個時期、季節，都將是我們尋找記憶的一個關鍵。而自由，就是YSL賦予女性的形象，用香氣表現在香水的氣味上，用嗅覺的體驗，來表達自己與表現出自己的個人風格與質感。

YSL賦予女性不盲從、不妥協、不矛盾，積極、果決、率性地詮釋當代女性自我的風格，也成為了香水最具有代表性作品。2020年，由ANNE FLIPO 與 CARLOS BENAÏM 兩位調香大師，並投注7年共同創作調製，從1,570個配方樣本中，精選出超越千禧世代的完美傑作「LIBRE自由不羈淡香精」。

創作女歌手兼模特兒DUA LIPA杜娃・黎波擔為全新「LIBRE自由不羈淡香精」擔任代言人。YSL自由不羈LIBRE淡香精台灣預計2020年2月上市，瓶身裝著黃金色的液體，瓶身更香著金色的YSL立體 LOGO，就像展現著外柔內剛的氣質，充滿著女性魅力帶著自信的自己，尋找自由與大膽不羈的性格。

靈感源自YSL經典的煙管褲裝，將男性香水既有的薰衣草香調及摩洛哥橙花，打造中性不羈的率性香氣，以獨特的清新性感薰苔調、馬達加斯加島香草、茉莉、雪松、麝香，更勾勒出一幅女性率性地圖般的優雅與自信，也跳脫以往木質調性較重的感受，更添加些溫柔入香。

YSL LIBRE 自由不羈淡香精，綻放灑脫不羈的女人自信，揮灑自由。圖／YSL...
YSL LIBRE 自由不羈淡香精，綻放灑脫不羈的女人自信，揮灑自由。圖／YSL提供
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YSL LIBRE 自由不羈淡香精 50ML ／4,400元、 90ML／6,3...
YSL LIBRE 自由不羈淡香精 50ML ／4,400元、 90ML／6,300元。圖／YSL提供
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YSL LIBRE 自由不羈淡香精 50ML ／4,400元、 90ML／售價6,300元。圖／YSL提供
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