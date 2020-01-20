金色Logo瓶身太美！YSL自由不羈香水女人一看就愛上

香水，是一個人的嗅覺地圖，無論在那個時期、季節，都將是我們尋找記憶的一個關鍵。而自由，就是YSL賦予女性的形象，用香氣表現在香水的氣味上，用嗅覺的體驗，來表達自己與表現出自己的個人風格與質感。

YSL賦予女性不盲從、不妥協、不矛盾，積極、果決、率性地詮釋當代女性自我的風格，也成為了香水最具有代表性作品。2020年，由ANNE FLIPO 與 CARLOS BENAÏM 兩位調香大師，並投注7年共同創作調製，從1,570個配方樣本中，精選出超越千禧世代的完美傑作「LIBRE自由不羈淡香精」。

創作女歌手兼模特兒DUA LIPA杜娃・黎波擔為全新「LIBRE自由不羈淡香精」擔任代言人。YSL自由不羈LIBRE淡香精台灣預計2020年2月上市，瓶身裝著黃金色的液體，瓶身更香著金色的YSL立體 LOGO，就像展現著外柔內剛的氣質，充滿著女性魅力帶著自信的自己，尋找自由與大膽不羈的性格。