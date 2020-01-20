起司控突然衝新北樹林！190元超濃炙燒起司牛排社群一夕爆紅

原本只是外觀普通低調的夜市牛排店，因為一道會牽絲的「炙燒起司」排餐在社群曝光，一夕爆紅，熱門臉書社團也可以見到分享。看看這鋪上滿滿焗烤起司的牛排/豬排/雞排畫面，根本像帽子一樣直接「戴」在牛排上，傾瀉而下的起司幾乎讓網友整個暴動，衝到現場排個2小時不誇張，只為一嘗那牽絲有厚度，又Q彈濃郁的美味瀑布。

「樹林大眾牛排」炙燒起司系列讓起司控暴動。IG @eating_is_all_my_life 提供 分享 facebook 「樹林大眾牛排」炙燒起司排餐一夕爆紅。IG @eating_is_all_my_life 提供 分享 facebook

這家「樹林大眾牛排」，位於樹林車站附近，交通算是相當方便，環境跟價位就是一般夜市牛排，今天請來IG美食部落客帶路吃，「炙燒起司系列」排餐，基本款沙朗牛排只要190元(售價以現場實際公佈為主），網友分享，滿滿起司跟配料給得大方，讓起司控大滿足。不吃牛肉朋友也有雞排跟豬排可選擇，吃過幾乎都給予水準以上的評價。自助吧的部分則有濃湯、麵包、冰淇淋、飲料等，麵包還貼心提供巧克力跟香蒜醬，雖然走平價路線細節並不馬虎，難怪爆紅如此迅速。

「樹林大眾牛排」深受當地吃貨喜愛。IG @eating_is_all_my_life 提供 分享 facebook 「樹林大眾牛排」炙燒起司排餐一夕爆紅。IG @eating_is_all_my_life 提供 分享 facebook 「樹林大眾牛排」濃郁起司沾滿鐵板麵。IG @eating_is_all_my_life 提供 分享 facebook

「樹林大眾牛排」是該店老闆從媽媽手上傳承30年台式牛排店，因為近日網路突然爆紅，顧客內用難免需要久候，從粉專可以看到細心回覆顧客的QA，若想要內用一嘗美味，可能要有預留時間心理準備，更多詳細資訊與公休時間，可先上店家臉書查詢相關事項。

「樹林大眾牛排」自助吧麵包提供兩種抹醬。IG @eating_is_all_my_life 提供 分享 facebook 「樹林大眾牛排」菜單是夜市平價路線。IG @eating_is_all_my_life 提供售價僅供參考以現場實際公布為準 分享 facebook

哪裡吃

樹林大眾牛排

「炙燒起司」系列

沙朗牛排 190

豬排 180

無骨雞腿排 190

雙倍起司+30

售價僅供參考請以店家實際公布為準

地址：新北市樹林區博愛街52號(周一休)